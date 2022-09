Valentina Ferragni, non passa inosservato quel dettaglio del suo abbigliamento: prezzo da capogiro

L’autunno è arrivato, ma Valentina Ferragni non rinuncia ad un abbigliamento glamour neanche nelle giornate più uggiose.

Ormai lanciatissima nella mondo dell’imprenditoria fashion, Valentina Ferragni è riuscita a ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel mondo del web diventando un’influencer da ben 4 milioni e mezzo di follower. Come rivelato da lei stessa tempo fa in un’intervista a Il Messaggero, la strada verso il successo inizialmente non è stata affatto in discesa.

Come accade quasi sempre a chi ha un genitore o un fratello celebre, anche Valentina ha subito critiche durissime che hanno teso a sminuirla. Alcuni l’hanno accusata di essere agevolata in quanto sorella di Chiara Ferragni, ma lei ha dimostrato di avere una propria identità: “Commenti tipo ‘Vai alla sfilata di Dior solo perché sei la sorella di Chiara’. Ma possono invitarti una prima volta per quello. Poi, se non sei capace stai pur tranquilla che le collaborazioni terminano”.

Titolare di una propria linea di gioielli, la Valentina Ferragni Studio, oggi è anche lei uno dei volti più attesi alle varie Settimane della Moda internazionali. Proprio come Chiara, che ha documentato i suoi look super glamour alle sfilate di Parigi, anche Valentina è volata alla volta della capitale francese. Poco prima di partire per questa nuova entusiasmante avventura, ha mostrato l’accessorio autunnale dal prezzo stellare che ha scelto per affrontare le grigie giornate autunnali.

Valentina Ferragni, particolare da urlo nel suo abbigliamento: prezzo da non credere!

Per essere sempre al ‘top’ anche a dispetto del meteo, la sorella minore di Chiara Ferragni ha aggiunto al suo look un paio di stivali con tacco a spillo a prova di pioggia. Li ha abbinati ad una gonna longuette di jeans, una maglia nera con scollo a barca ed un berretto con visiera rosso. Ha mostrato il risultato attraverso dei post e delle storie su Instagram e l’attenzione di tutti è stata catturata subito dal paio di calzature color pietra in pelle.

Negli scatti pubblicati, la stessa influencer ha rivelato che il brand degli stivali è Jimmy Choo. Alti fino al ginocchio, aderenti e con la punta ben affilata, presentano un bracciale rigido in pelle e metallo che circonda la caviglia.

Il modello è il Dreece Knee Boot 95, perfettamente abbinabile su qualunque outfit. Ciò li rende indubbiamente parecchio appetibili per coloro che non vogliono rinunciare allo stile neanche quando il clima non è dei migliori. Il prezzo di una tale meraviglia non è affatto economico: la cifra sul sito ufficiale del marchio risulta essere 1.495 euro. Altri colori disponibili sono il nero e il rosa fluo.

A noi sembrano davvero fantastici, anche a voi piacciono?