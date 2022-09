“Pugni e bastonate”: violenta aggressione all’inviato del programma

L’amato inviato del programma è stato vittima di una violentissima aggressione: cos’è esattamente successo durante il suo servizio.

Uno spiacevolissimo episodio, quello accaduto all’inviato del famoso programma tv mentre era intento a svolgere il suo lavoro. Solito ad andare in giro per l’Italia per portare a galla coloro che non svolgono il loro lavoro correttamente, l’amato volto televisivo si è recato in un parcheggio di Varese per denunciare cosa sono soliti fare i suoi proprietari, ma non si sarebbe mai aspettato di essere vittima di un’aggressione.

Non è assolutamente la prima volta che gli inviati di Striscia la notizia finiscono sotto le ‘grinfie’ dei protagonisti dei loro servizi. Quante volte, purtroppo, Vittorio Brumotti viene aggredito, finendo addirittura in ospedale? Stavolta la vittima di una violenta aggressione non è stato il famoso biker, ma un altro amato inviato del programma.

Il ‘caso’ di cui si è occupato nei giorni scorsi l’inviato di Striscia la Notizia era stato già trattato qualche mese fa, ma solo adesso si è deciso di andarci più a fondo. Nessuno, però, si sarebbe mai aspettato quello che è successo.

L’inviato di Striscia la Notizia vittima di un’aggressione: cos’è successo

Siamo abituati a vedere sul piccolo schermo nostrano momenti di imbarazzo e liti feroci, ma un’aggressione violenta come questa è raro che ne siamo spettatori. Purtroppo, però, è proprio quello che è accaduto all’amato inviato di Striscia la Notizia, che le è costato ben sette giorni di prognosi. Cos’è esattamente successo? Scopriamolo insieme!

Dopo il servizio mandato in onda nei mesi scorsi da Gerry Scotti, Max Laudadio ha voluto vedere da vicino se i proprietari di un parcheggio di Varese continuava ad intascarsi i soldi in contanti che i loro clienti davano per pagare il ticket di sosta. Quando, però, si è recato sul posto, l’inviato è stato colto dalla furia violenta di entrambi. Non solo, come si legge sul sito ufficiale di Striscia, la proprietaria è uscita dal parcheggio con un bastone di metallo colpendo l’operatore, rompendogli il naso, ma anche suo fratello si è abbattuto sull’inviato, colpendolo più volte. “Pugni, bastonate”, si legge sul sito del tg satirico.

Seppure i danni conseguiti, tutto si è risolto per il meglio. Sul sito, infatti, si legge che è intervenuta la polizia, facendo evitare il peggio.