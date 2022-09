Dopo Vite al Limite ha trovato l’amore ed è pronta a convolare a nozze: grande gioia per tutti

Doppia vittoria per lei dopo Vite al Limite: ha ritrovato l’amore ed è anche pronta a convolare a nozze, grande gioia per tutti i suoi ammiratori.

Così come a tantissimi altri pazienti, anche alla nostra protagonista di oggi Vite al limite le ha letteralmente cambiato vita. Grazie alla dieta del dottor Nowzaradan la giovane donna è dimagrita tantissimi chili ed ancora oggi appare in gran forma, ma dopo il programma è riuscita a trovare l’amore con la ‘a’ maiuscola ed è pronta addirittura a sposarlo.

È stata una delle protagoniste indiscusse della sesta stagione di Vite al Limite – la stessa a cui hanno preso parte anche Lee e Rena. Entrata a far parte della clinica di Houston con sua mamma, la ragazza non ha perso occasione di rivelare al programma quanto fosse necessario per entrambe dimagrire. La giovane donna si prendeva completamente cura di sua madre, che – essendo anche obesa – riusciva a fare poco e niente. Dal canto suo, però, anche lei voleva vivere una vita migliore. D’altra parte, aveva poco più di 20 anni.

La storia di mamma e figlia è una storia davvero drammatica, che fa venire i brividi solo a raccontarla! Il motivo di questo loro attaccamento al cibo va rintracciato anni prima quando entrambe hanno dovuto fare i conti con un padre e marito violento.

È pronta alle nozze dopo Vite al Limite: doppia gioia per lei

Al di là della storia di sua madre, che vi assicuriamo è piena di dolore e di sofferenza, anche il motivo che ha spinto la giovane donna a trovare conforto nel cibo è inspiegabile. Figlia di un padre tossicodipendente, era costretta a vedere le violenze che l’uomo faceva su sua moglie. Un dramma bello e buono, quindi, che è aumentato sempre di più quando, alla sola età di 14 anni, è stata violentata.

Quando ha partecipato a Vite al Limite, Marissa Jess aveva tutte le carte in regola per dare vita ad un percorso shock – proprio come quello di Zsalynn – e si può dire che ci è riuscita alla grande. Immediatamente, infatti, è riuscita ad ottenere dei risultati, rendendo soddisfatto il dottor Nowzaradan.

A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione a Vite al Limite, siamo riusciti a rintracciare la giovane Marissa su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, da circa 3 anni, è felicemente fidanzata. Sui social, infatti, è solita condividere tenerissimi scatti di coppia, che fanno chiaramente comprendere quanto adesso la sua vita sia piena d’amore.

Come sta oggi?

Oltre ad aver trovato l’amore, Marissa Jess ha finalmente ritrovato la forma fisica. Ai tempi del programma, il suo peso era di circa 260 kg, ma quando ne è uscita, pesava 127 kg. Ad oggi non sappiamo quanto ammonti il suo peso, ma si può chiaramente vedere che è dimagrita ancora di più. E noi siamo più che felici con lei.

Congratulazioni a Marissa per il suo fidanzamento. A quando il matrimonio?