Si alza e se ne va: “Sei una m***** vivente”, lite furiosa al GF Vip; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Discussioni su discussioni nella casa del GF Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato da poche settimane, ma gli scontri sono già all’ordine del giorno. I caratteri forti dei vipponi entrano spesso in conflitto, anche per i motivi più futili.

Uno dei principali motivi di discordia al GF è da sempre la spesa, avendo i vipponi a disposizione un budget limitato per acquistare il cibo da consumare per una settimana. E, anche oggi, è nato un acceso diverbio proprio in merito alla spesa. Durante uno scambio di opinioni, uno dei concorrenti ha letteralmente sbottato contro il suo coinquilino e il clima si è fatto incandescente. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, scoppia una lite furiosa a causa della spesa: “Sei una m**** vivente”

Il GF Vip 7 è entrato ormai nel vivo e i concorrenti non fanno sconti a nessuno. Nonostante siano rinchiusi da pochi giorni, le antipatie sono già ben evidenti: non passa un giorno in cui, in casa, non nasca una discussione. Nel corso della giornata di oggi, è scoppiato un altro scontro accesissimo per via della spesa. Sin dall’inizio di questa avventura, della spesa se ne sono occupati soltanto alcuni concorrenti, tra cui Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Qualcuno, però, ha avuto da ridire sul metodo adottato da questi ultimi.

In salotto, i due hanno iniziato una discussione con Attilio Romita, che non sembra essere totalmente d’accordo con le scelte dei suoi coinquilini. La situazione è, però, precipitata quando il giornalista ha esclamato: “Vi ho sentiti, perché ero seduto là per ascoltare, siete surreali quando fate la spesa“. Il termine “surreale” ha infastidito Luca ma ha letteralmente fatto infuriare Charlie Gnocchi, che si è alzato dalla poltrona e ha tuonato: “Vieni te allora, vieni tu! Se non sei in grado allora taci, ma siamo surreali cosa vuol dire? È un’offesa!”. Il tutto con voce molto alta, a tal punto che Attilio ha replicato: “Charlie non ti rivolgere a me con questo tono”.

“Surreale è un’offesa, io ho studiato il Surrealismo di André Breton, è un movimento artistico. Hai detto una ca****ta, vuoi fare l’intellettuale ma sei una m****a vivente”, ha continuato Charlie, che ha poi lasciato il salottino visibilmente adirato dirigendosi verso un’altra area della casa.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i due ‘over’ della casa si chiariranno e troveranno un punto di incontro.. Quel che è certo è che nella casa si respira un’aria davvero tesa.. e siamo ancora all’inizio! Cosa accadrà tra qualche mese?