Beautiful anticipazioni, qualcuno spia Finn: di chi si tratta? Terribile colpo di scena nella soap opera di Canale 5.

C’è aria di festa in casa Forrester! Nella puntata di Beautiful in onda oggi, venerdì 30 settembre, Steffy e Finn hanno finalmente comunicato la splendida notizia ai rispettivi genitori: stanno per sposarsi!

Con l’arrivo dei genitori (adottivi) di Finn in città, Steffy si è lasciata ogni dubbio alle spalle e anche il medico si è tolto un grosso peso. Tutto sembra essere davvero pronto per il grande giorno, ma i futuri sposi non sanno che un terribile colpo di scena è alle porte. Mentre tutti gioivano negli uffici della Forrester, è stata inquadrata per qualche minuto una misteriosa figura, che, attraverso il pc, ha scoperto delle nozze imminenti della figlia di Ridge col medico. La persona al pc ha fatto lo zoom proprio sul volto del futuro sposo… Di chi si tratta e cosa vuole da Finn? Se volete scoprirlo continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni, chi è la persona che sta spiando Finn?

Proprio quando tutto sembra procedere per il meglio, in Beautiful succede qualcosa di drammatico. I telespettatori della soap lo sanno benissimo e, ben presto, lo vedranno di nuovo. Le nozze tra Steffy e Finn, infatti, si trasformeranno in un vero e proprio incubo. Colpa di qualcuno che, improvvisamente, interromperà la cerimonia, rivelando una verità sconcertante. Si tratta della persona che abbiamo visto nella puntata in onda oggi su Canale 5, o meglio di cui abbiamo visto soltanto le mani.

Si, perché proprio pochi secondi dopo che i ‘Sinn’ hanno pubblicato sui social l’annuncio delle loro nozze, qualcuno ha visto l’immagine sul proprio pc. Qualcuno che, a giudicare della poche immagini, è interessato particolarmente a Finn… Ma di chi si tratta? Pochi giorni fa abbiamo scoperto che il medico è stato adottato e che, quindi, Jack Finnegan e Li non sono i suoi genitori biologici. A mettersi alla ricerca di Finn, ora, è proprio la sua vera madre. Che, purtroppo, conosciamo benissimo.

L’uomo misterioso è, in realtà, una donna ed è una delle nemiche storiche della famiglia Forrester, Sheila Carter. Quest’ultima è la mamma biologica di Finn e lo rivelerà proprio nel bel mezzo della cerimonia nuziale, rovinando la festa a tutti. Una verità che getterà tutti nel panico, in particolare Steffy, che sarà terrorizzata all’idea di avere Sheila vicino alla sua famiglia, dopo tutto il male che la donna ha fatto ai suoi cari.

Peccato, però, che Sheila è tornata proprio per recuperare il rapporto col figlio e per conoscere il piccolo Hayes, che è a tutti gli effetti è il suo nipotino. Nascerà una vera e propria battaglia tra le due donne, che, purtroppo, finirà molto male… Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.