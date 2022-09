“L’ho beccato sul colpo”: fa sapere a tutti di aver scoperto il tradimento di suo marito

L’amato volto tv ha raccontato ai suoi compagni come ha scoperto il tradimento di suo marito: “L’ho beccato sul colpo”, cosa accadde.

Il ‘timore’ di ogni coppia – anche in quella più affiatata ed innamorata – è proprio il tradimento. C’è sempre chi, per un motivo o per un altro, teme l’arrivo di una terza persona nel proprio rapporto che può sconvolgere tutti gli equilibri creati fino a quel momento.

Seppure fosse innamoratissima di suo marito, l’amata conduttrice tv ha dovuto fare i conti con la sua infedeltà. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il famoso volto nostrano abbia scoperto diverse volte il tradimento di suo marito, ma che per ben due volte l’ha perdonato – proprio come farebbe un’attrice italiana. Quando, però, si è resa conto che “il lupo perde il pelo ma non il vizio”, ha scelto di prendere una drastica decisione: interrompere il matrimonio.

Quello fatto ai suoi compagni è un raccontato piuttosto dettagliato, che porta a galla come la conduttrice ha scoperto il tradimento. Scopriamolo!

Ha scoperto il tradimento di suo marito: cosa è successo

Convolata a nozze nel 2012, la conduttrice tv ha scelto di separarsi da suo marito circa 7 anni dopo il suo matrimonio. A farle prendere questa drastica decisione, come dicevamo, sono stati diversi tradimenti da parte di suo marito. “L’ho perdonato due volta, alla terza basta”, ha spiegato. D’altra parte, l’ultima volta è stata davvero clamorosa: è stato beccato sul fatto! A raccontare tutta la dinamica dei fatti, come detto poco fa, è stata la diretta interessata, che ai suoi compagni di viaggio si è immediatamente raccontata senza troppi peli sulla lingua.

Dopo essersi lasciata andare ad una confessione piuttosto ‘intima’, Patrizia Rossetti ha raccontato la sua storia, rivelando di essere stata tradita. Certo, purtroppo non è l’unica donna ad aver ricevuto questa delusione dal suo compagno, ma il racconto che fa la conduttrice fa venire davvero la pelle d’oca.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la Rossetti si sia iniziata a rendere conto che qualcosa non andava nel suo matrimonio nel lontano 2018 di ritorno dalla vittoria di Pechino express insieme a Maria Teresa Ruta. Non si sarebbe mai immaginata, però, che la situazione sarebbe precipitata da un momento all’altro.

Non conosciamo la dinamica dei fatti, ma sembrerebbe che Patrizia Rossetti abbia scoperto il tradimento di suo marito beccandolo sul fatto. “Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei”, ha raccontato agli altri inquilini del GF Vip, lasciandoli completamente senza parole. Nonostante la forte delusione del momento, però, la conduttrice ha raccontato di aver avuto la forza di affrontarli insieme e di chiudere definitivamente il suo matrimonio.

Chi sarebbe l’amante?

“Non era mia amica, ma la conosceva da 30 anni”, è con queste parole che Patrizia Rossetti ‘presenta’ ai suoi inquilini l’amante di suo marito. Nomi e cognomi, da come si può chiaramente comprendere, non sono stati affatto svelati. Qualche piccolo inizio, però, sull’identità della donna l’amata conduttrice tv non ha potuto fare a meno di darlo.

Come riporta Samantha De Grenet nel corso di una recentissima puntata di Pomeriggio Cinque, sembrerebbe che la Rossetti abbia rivelato ai suoi compagni di viaggio che l’amante di suo marito lavorasse nel suo stesso ambito lavorativo. Certo, non è affatto uno di quei volti che appaiono tutti i giorni in tv e nemmeno tra quelli che lavorano ‘dietro le quinte’ di un programma, bensì una donna che lavora a Mediaset ed ha tutt’altra mansione.

Anche voi avreste reagito come Patrizia Rossetti?