Can Yaman attore amatissimo, ma sapete in cosa è laureato? Non lo immaginereste mai

Attore amatissimo ma molti si domandano quale sia il suo titolo di studio: in cosa è laureato Can Yaman? Non lo immaginereste mai

Proprio questa sera ha debuttato come attore protagonista nella nuova serie televisiva in onda su Canale 5 al fianco della bellissima Francesca Chillemi, Viola come il Mare. Tutti però conoscono innanzitutto Can Yaman come l’amatissimo attore di Bitter Sweet e di Day Dreamer.

Nel corso della sua carriera, l’attore turco si è cimentato nell’interpretazione di diversi personaggi che hanno occupato il ruolo di protagonista sullo schermo. Proprio come in Viola come il Mare, dove Can Yaman a partire da questa sera, vestirà in questa mini serie i panni dell’ispettore capo Francesco. Ne vedremo delle belle? Sicuramente.

Ma se sullo schermo Can Yaman è un attore amatissimo in Italia ed oltre mondo, cosa sappiamo invece della sua ‘sfera privata’? Ad esempio, molti si domandano se prima di approdare al mondo dello spettacolo, abbia frequentato qualche corso di studi. Ebbene, lo stesso attore in qualche precedente intervista ha fatto sapere non solo di essere laureato ma anche di essere stato un vero e proprio studente modello. Ma in cosa è laureato Can Yaman? Non lo immaginereste mai.

In cosa è laureato Can Yaman, l’attore di Viola come il Mare

Quando un attore ci conquista con le sue performance sul piccolo schermo, non possiamo fare a meno di andare ad indagare anche sul suo privato per conoscerlo a tutto tondo. E’ questo il caso di Can Yaman. Attore amatissimo che ha riscosso enorme popolarità a partire dai suoi esordi televisivi nelle fiction turche sbarcate sino a qui e che hanno consacrato anche qui in Italia, l’amato Can come uno degli attori più seguiti degli ultimi anni. E proprio perché non si può fare a meno di conoscere i dettagli del privato dei nostri seguitissimi personaggi televisivi, molti si sono domandati quale sia il titolo di studio di Can Yaman. Ebbene, resterete a bocca aperta una volta scoperto in cosa è laureato l’attore turco.

Lo ha raccontato Can Yaman direttamente ai microfoni di Verissimo. Alla conduttrice Silvia Toffanin, l’attore ha deciso di raccontare uno spazio di vita privata di quando era ancora un giovane lontano dal mondo dello spettacolo.

Ebbene, a scuola Can Yaman era un vero e proprio studente modello tanto che grazie al suo impegno nello studio ha avuto la possibilità di poter intraprendere gli studi in una scuola negli Stati Uniti e poi successivamente, grazie ad una borsa di studio ha avuto la possibilità di iscriversi all’Università e di frequentare la Facoltà di Giurisprudenza.

Compiuti gli studi e quindi conseguito il titolo di Dottore in Giurisprudenza, Can Yaman cominciò la sua carriera da legale. Tuttavia, negli stessi anni sentiva che quella non era la sua vera vocazione e così, galeotto fu quel viaggio a Bodrum dove conobbe i suoi attuali agenti i quali gli hanno impartito lezioni di recitazione rendendolo ad oggi il talento che è sullo schermo. E voi lo avreste mai immaginato?