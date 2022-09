Elettra Lamborghini spiazza tutti con la sua manicure: cosa ha fatto la cantante

Di Elettra Lamborghini conosciamo il talento, la simpatia e i look mai noiosi: stavolta la sua manicure ha lasciato tutti a bocca aperta!

Una personalità accattivante e stravagante capace di non passare mai inosservata al di là del cognome importante che la rende una delle ereditiere più famose d’Italia: è Elettra Lamborghini, classe 1994, fisico prosperoso ed incantevoli occhi verdi. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, è nipote di Ferruccio, fondatore della celebre azienda automobilistica.

Ha anche quattro fratelli: Ferruccio jr., le gemelle Lucrezia e Flaminia e, naturalmente, Ginevra, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 7. Proprio nel famoso reality il rapporto con quest’ultima è stato spesso argomento di discussione sia durante le dirette su Canale 5 che nel daytime. Le due sorelle da tempo hanno chiuso ogni rapporto a seguito di forti incomprensioni e per ora nulla lascia presagire un possibile riavvicinamento.

Al di là delle vicende di famiglia, Elettra è sempre stata molto amata dal pubblico: la sua passione per il mondo dello spettacolo e per la musica venne fuori quando era solo una ragazzina e la scelta di tentare una carriera artistica inizialmente non fu presa benissimo da suo padre. Ad ogni modo, il tempo le ha dato ragione e dal 2018, anno in cui debuttò col suo primo singolo intitolato Pem Pem, è diventata una vera star internazionale.

Come tutte le icone della musica, anche lei ha uno stile molto particolare e spesso ci sorprende sul suo profilo Instagram postando scatti dei backstage dei suoi video. Dalla chioma color rosa a quella quasi dorata, la bella ereditiera sa sempre come far parlare di sé! In queste ore, però, ha voluto fare qualcosa di inaspettato: c’entra la sua manicure.

Elettra Lamborghini stupisce anche con la manicure: cosa ha scelto di fare

Solita condividere con i follower anche molti momenti della propria vita privata attraverso foto e video sui social, la cantante di Caramelo ha mostrato la sua nuova manicure in alcune storie Instagram. Con grande sorpresa di tutti, non ha scelto un colore forte, una tinta fluo o chissà quali elaborate decorazioni.

Elettra ha optato per un baby boomer, nail art di gran tendenza quest’anno. Come quasi tutti sapranno, tale tecnica mira ad un effetto sfumato che caratterizza il passaggio dal rosa al bianco. Questo degradè è ciò che la distingue dalla semplice French manicure, ma l’eleganza è la stessa. Lo possiamo vedere chiaramente dalla foto: il baby boomer rende la mano molto raffinata e, poi, diciamocelo, è adatto a qualunque tipo di outfit! Conoscendo i look super colorati di Elettra, vi sareste mai aspettati che scegliesse uno stile così sobrio per le sue unghie?

Un lavoro meraviglioso, non trovate?