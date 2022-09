Era il bambino più invidiato d’Italia: com’è oggi Alessandro Gobbi di Bim Bum Bam

Sono passati più di trent’anni da quando Alessandro Gobbi entrò da bambino nel cast di Bim Bum Bam: oggi lo riconoscereste?

Tutti quelli che sono stati bambini fra gli anni Ottanta e i Novanta, avranno sicuramente nel cuore Bim Bum Bam, il programma per ragazzi targato Mediaset che ha visto tra i suoi conduttori anche un giovanissimo Paolo Bonolis agli esordi. Con la presenza di Marco Bellavia in questa nuova edizione del GF Vip, molti ricordi di quegli anni spensierati staranno certamente tornando alla mente dei fan.

Ricordate, ad esempio, il bambino che affiancava Bellavia, Roberto Ceriotti, Deborah Magnaghi, Carlotta Pisoni Brambilla e Carlo Sacchetti nella conduzione dei giochi a squadre tra bambini introdotti nel format a partire dagli anni Novanta?

Lui era Alessandro Gobbi, approdato in tv a soli 4 anni: “Io arrivo dalle selezioni dello Zecchino D’Oro. Cino Tortorella ha trovato in me del talento, non tanto nel canto, ma nel parlare”, raccontò nel 2016 ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

Bim Bum Bam diventò per lui una seconda casa, attirandogli anche parecchie invidie: “Ero un bambino molto invidiato e per questo anche un po’ odiato. In quegli anni sono stato preso anche molto in giro per quello che facevo, a volte non è stato facile, ero troppo ‘visibile'”. Da tanti anni ormai Alessandro non lavora più sul piccolo schermo, scopriamo com’è diventato!

Lo ricordate a Bim Bum Bam? Eccolo dopo più di tre decenni

Le ultime notizie che abbiamo di Gobbi risalgono al 2016. Nell’intervista rilasciata all’epoca al celebre settimanale aveva raccontato: “Bim Bum Bam era un programma che si basava molto sull’improvvisazione. Io di solito non studiavo nulla, ero una specie di mascotte che interpretava il ruolo dell’assistente di studio”.

Dopo l’addio alla tv verso i 16 anni, Alessandro ha continuato a studiare da perito informatico e si è diplomato. Poi ha svolto i lavori più diversi, ma non ha coltivato la sua passione per la recitazione.

Oggi è possibile scovare qualche sua foto più recente sul suo profilo Facebook e c’è da dire che, sebbene ad una prima occhiata sembri molto cambiato, osservandolo meglio si nota che invece i suoi tratti sono rimasti molto simili a quelli dei tempi di Bim Bum Bam.

Lo avreste riconosciuto?