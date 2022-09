Oggi attrice famosissima, ma com’era Francesca Chillemi a Miss Italia? Sono trascorsi quasi 20 anni

Oggi Francesca Chillemi è un’attrice famosissima, ma ricordate com’era a Miss Italia? Sono trascorsi quasi 20 anni dal trionfo: com’è cambiata.

Era la fiction che in tantissimi aspettavano! Parliamo proprio di Viola come il mare, la mini serie tv con protagonisti indiscussi Can Yaman e Francesca Chillemi. Tra qualche ora, andrà in onda la sua prima puntata e, leggendo un po’ la trama e il cast, siamo certi che – ancora una volta – Mediaset registrerà degli ottimi ascolti proprio com’è accaduto col finale di stagione shock di Grand Hotel.

Dopo aver vestito i panni di suora Azzurra in Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi ritorna sul piccolo schermo con indosso dei panni completamente nuovi. Nella fiction Mediaset, infatti, l’attrice siciliana interprete il ruolo di Viola, un’esperta di moda che sceglie di trasferirsi a Palermo per trovare suo padre di cui sa poco e nulla. Arrivata in città, inizia a lavorare come giornalista di cronaca nera ed incontra un aitante ispettore. Insieme, seppure con due stili di vita completamente diversi, inizieranno a lavorare insieme per risolvere diversi omicidi. Viola, infatti, continuerà a svolgere il suo lavoro da redattrice mentre Francesco tenterà di scoprire l’assassino.

Si capisce chiaramente che Viola come il mare ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi la serata, ma in attesa della prima puntata siete curiosi di sapere com’è cambiata Francesca Chillemi negli anni? Il suo debutto è avvenuto a Miss Italia, ma com’era allora?

Com’è cambiata Francesca Chillemi dai tempi di Miss Italia? Sono passati quasi 20 anni

Oggi è un’attrice famosissima, ma come in molti sapranno il debutto di Francesca Chillemi nel mondo dello spettacolo è avvenuto quasi 20 anni. All’epoca, la bella siciliana aveva solo 18 anni, ma la sua bellezza non è assolutamente passata inosservata tanto da permetterle la vittoria al concorso Miss Italia nel 2003. Da quel momento, la scalata al successo della Chillemi è stata tutta in salita. Dapprima come attrice ed, in seguito, come conduttrice, la giovane Francesca riesce facilmente a farsi un nome in questo mondo, mettendo tutti d’accordo.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: com’è cambiata nel corso degli anni Francesca Chillemi? All’epoca del suo debutto a Miss Italia, come dicevamo, l’attrice siciliana aveva solo 18 anni, ma com’era allora? Siamo riusciti a rintracciare un vecchio video che ce la mostra proprio in questi anni e siamo rimasti completamente senza parole nel constatare il suo cambiamento. Curiosi di vederlo anche voi? Eccola qui quasi 20 anni fa:

Impensabile da credere, ma è proprio così: Francesca Chillemi non è affatto cambiato in tutti questi anni! Certo, ora è una splendida donna e qui solo una ragazzina, ma per il resto non si può affatto dire che l’ex Miss Italia sia cambiata nel tempo.