GF Vip, Alberto De Pisis somiglia moltissimo a sua madre: la foto insieme lascia di stucco

Attualmente tra i concorrenti del GF Vip, Alberto De Pisis ha una madre che gli somiglia davvero tanto: la foto lo mostra chiaramente.

E’ entrato quest’anno nella casa del GF Vip, ma per i più esperti di gossip e social non è certamente un volto sconosciuto: classe 1990, Alberto De Pisis è un imprenditore ed influencer milanese apparso qualche anno fa sui giornali per la sua storia, poi conclusa, con Taylor Mega. Quest’ultima è stata la prima e la sua unica fidanzata dal momento che il bel gieffino è dichiaratamente gay.

Di quella liaison parlò anche ai microfoni di Barbara D’Urso, ospite di una puntata di Pomeriggio Cinque nel 2019. “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica”, raccontò in quella occasione. Una storia durata pochi mesi, ma molto intensa. Sarebbe stata proprio la bionda influencer a manifestargli per prima un certo interesse: “Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante”.

Amico di molti personaggi noti tra cui Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, nella clip di presentazione durante la prima puntata del GF Vip, Alberto si è detto consapevole che alcuni potrebbero vedere in lui una sorta di imitazione di Zorzi, ma lui ha rassicurato tutti su questo punto. “Le differenze tra noi? Le scoprirete”, ha anticipato. Di certo, in comune col vincitore della quinta edizione del reality ha l’innata eleganza, ma De Pisis ha tutta l’aria di avere le carte in regola per poter affermare la propria personalità.

Alberto De Pisis, spunta la foto con sua madre: due gocce d’acqua!

Prima di varcare la famosa porta rossa, la possibilità di essere paragonato a Tommaso Zorzi è stata uno dei timori di Alberto. Lo ha rivelato anche Giulia Salemi, ospite recentemente di Casa Chi: “Conosco Alberto da molti anni. Sappiamo com’è il GF, il paragone nasce spontaneo sempre, di cast in cast, con i concorrenti precedenti”, ha esordito l’ex gieffina. In effetti, se consideriamo l’edizione dell’anno scorso, un esempio calzante potrebbe essere Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia fu paragonata più volte a Matilde Brandi, nel cast l’anno prima.

Nel caso di Alberto, però, l’impresa sarebbe alquanto impegnativa: “Lui ha un compito arduo, perché ha alle spalle una figura iconica come quella di Tommaso che ha lasciato il segno nella storia del Grande Fratello. Però hanno anche molte caratteristiche differenti. […] Lui stesso non vuole paragonarsi a Tommaso perché sa che sono due realtà differenti e non vuole assolutamente entrarci in competizione. Spero che si lasci andare”.

Proprio ieri 29 settembre, De Pisis e Patrizia Rossetti sono rientrati in gioco dopo la quarantena di 4 giorni che hanno dovuto fare dopo essere andati a votare alle Elezioni politiche di domenica 25. Due ritorni molto attesi dal pubblico che è molto curioso di scoprire come si evolveranno le dinamiche del gruppo.

Spulciando un po’ il profilo Instagram di Alberto seguito da quasi 46mila follower, abbiamo scovato una foto di lui con sua madre: ebbene, la somiglianza ci ha lasciati di stucco! Nello scatto che vi mostriamo, i due appaiono seduti al ristorante: impossibile non notare la classe della signora e quanto sia simile a suo figlio. Stessi colori e identici lineamenti: occhi, labbra, naso, carnagione chiara e capelli biondi, sono davvero due gocce d’acqua!

Finora che idea vi siete fatti di Alberto? Anche voi siete d’accordo con Giulia sul fatto che il gieffino saprà conquistare il cuore del pubblico?