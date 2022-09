GF Vip, clamoroso colpo di scena tra Antonino e Ginevra: cos’è successo nella casa più spiata della tv.

Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da pochi giorni ma sui social è già tempo di ‘ship’. Come ogni anno, i telespettatori si divertono a immaginare quali coppie potrebbero formarsi tra i vipponi in casa e in molti puntano tutto su i ‘Gintonic’.

È questo il nome che il web ha creato per la ‘coppia’ formata da Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, due tra i concorrenti più amati di questa edizione del reality. Sin dai primi giorni, i telespettatori più attenti hanno notato un certo feeling tra i due vipponi, che sembrano andare sempre più d’accordo. Flirt in corso? Nelle scorse ore c’è stato un clamoroso colpo di scena, che potrebbe cambiare tutto. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, Antonino e Ginevra sempre più vicini ma c’è un colpo di scena

Semplice amicizia o c’è qualcosa in più tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? I due concorrenti del GF Vip hanno creato un bel legame in questi pochi giorni di convivenza nella Casa e i fan già sognano. Su Twitter è già nato un hashtag a loro dedicato e in molti sperano che tra i due possa nascere un vero sentimento. Ma cosa ne pensano i diretti interessati?

A chiederglielo è stato proprio Alfonso Signorini, nel corso della puntata in diretta di ieri sera. In settimana, Antonino aveva ammesso di provare interesse per la coinquilina, ma di essere frenato dal suo cognome importante. Nella chiacchierata con il conduttore, ha confermato questi dubbi: “Ho passato un brutto periodo negli anni, cerco di non rifare gli stessi errori. Nulla toglie che Ginevra per me, insieme ad altre due o tre persone in questa casa, è fondamentale. Ci troviamo molto bene”. Dubbi sì, ma pare proprio che l’ex di Belen Rodriguez sarebbe pronto a spazzarli via: “L’amore è sempre accetto per me”. E Ginevra?

Nella super led, anche la sorella di Elettra ha parlato del suo rapporto con Antonino, sottolineando il legame speciale che si è creato in casa: “Sono molto sincera è una persona meravigliosa, sono molto affine a lui, ci troviamo molto bene, mi fa ridere, ci divertiamo tanto. Avevo un pochino di pregiudizio verso di lui, ma l’ho conosciuto e devo dire che sono proprio contenta di averlo incontrato. Ho incontrato un amico in questa casa”.

È a questo punto che Ginevra si lascia andare a un’importante confessione sulla sua vita privata: “Devo essere sincera, poco prima di entrare in questa casa ho conosciuto una persona fuori e se Antonino adesso sta bussando alla porta, in realtà al momento è occupata. L’ho vissuto ancora troppo poco e mi manca tanto“. Ebbene sì, pare proprio che nella vita della bella Lamborghini ci sia un’altra persona, che la sta aspettando e la guarda da casa. Al momento, Ginevra non vuole costruire nulla con Antonino, che ,però, ha ribadito di voler vedere anche fuori poiché gli vuole davvero bene e tra loro c’è un legame che è al di là dell’attrazione fisica. È la fine della ‘ship’ tanto amata dal pubblico o potranno esserci dei colpi di scena?

Al Grande Fratello, si sa, i colpi di scena non mancano mai, soprattutto quando si tratta di coppie, flirt o legami amorosi. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà, senza tralasciare le altre possibili ‘ship’ della casa. È davvero finita tra i ‘Belprati’, Pamela Prati e Marco Bellavia? E cosa accadrà tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in diretta.