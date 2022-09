GF Vip, cosa ha studiato Gegia: l’attrice ha ben due lauree!

La sua comicità innata la rende amata dal pubblico del GF Vip, ma non tutti sanno che Gegia ha due lauree: cosa ha studiato.

E’ arrivata nella casa del GF Vip 7 con la sua simpatia e facendo incuriosire tutti con la sua storia d’amore con un uomo turco più giovane di lei. Francesca Carmela Antonaci, meglio nota come Gegia, è un’attrice comica di 63 anni originaria di Galatina, in provincia di Lecce.

Il suo debutto in tv avvenne più di 40 anni fa nel programma Bingooo, su Antenna 3 Lombardia per poi approdare in Rai nell”81 con lo spettacolo Sotto le stelle. Da lì in poi sono stati tante le trasmissioni di cui ha fatto parte tra cui anche I Fatti vostri nella stagione 2010/2011. Anche sul grande schermo ha collezionato diverse esperienze come, ad esempio, il ruolo della madre di Padre Pio nel film di Pio e Amedeo Belli ciao.

Sul versante privato, negli anni ’80 è convolata a nozze con Maurizio Motta, amico dell’attore Jerry Calà, ma i due si lasciarono dopo poco tempo. Come raccontato anche nella sua clip di presentazione al GF Vip, Gegia ha avuto una storia con Michele Carboni, di 30 anni più giovane e da ragazza avrebbe avuto anche un breve flirt con Pupo. Sempre parlando della sua sfera personale, ha poi rivelato di essere fidanzata attualmente con Mehmet, un turco di 43 anni. Ma qual è stato il suo percorso prima di arrivare in tv?

GF Vip, sapete cosa ha studiato Gegia? Non ci crederete!

La storia tra Gegia e Mehmet è stato uno dei temi sviscerati da Alfonso Signorini ieri sera in puntata: l’attrice pugliese ha raccontato i dettagli del loro primo ed unico incontro in aeroporto e il loro rapporto proseguito finora con videochiamate e parole romantiche. Sia agli altri coinquilini che al pubblico a casa è stata poi mostrata anche una foto dell’uomo anche se a fine puntata sono stati sollevati dei dubbi sulla veridicità di questo fidanzamento. Signorini ha comunque annunciato che indagherà a fondo sull’identità di Mehmet e non resta che attendere per scoprire cosa verrà fuori.

Tornando alla formazione scolastica di Gegia, c’è da dire che, sebbene abbia iniziato a studiare recitazione a soli 16 anni, è stata una studentessa molto impegnata. Trasferitasi a Roma da adolescente, ha frequentato il liceo classico e nel frattempo, oltre a imparare a recitare, studiava anche pianoforte e danza, sia classica che moderna. Conseguita la maturità, si è iscritta prima alla facoltà di Lettere presso l’Università La Sapienza e poi anche a quella di Psicologia. Proprio così: la cara Gegia ha due lauree!

Voi immaginavate che il curriculum scolastico della gieffina fosse così ricco?