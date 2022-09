GF Vip, Marco Bellavia deriso dal gruppo: il commento di Sonia Bruganelli è da applausi

Marco Bellavia sta male e viene deriso dal gruppo del GF Vip: il commento di Sonia Bruganelli nell’ultima diretta è da applausi.

Una quarta puntata del GF Vip totalmente spiazzante, durante la quale è successo davvero di tutto. A partire dalla confessione da brividi di Giovanni Ciacci in diretta fino alla discussione post-puntata tra l’amato costumista ed Antonino Spinalbese, il reality di Canale 5 continua a tenere tutti incollati dinanzi allo schermo.

Quella andata in onda nelle scorse ore non è stata una puntata facile nemmeno per le due opinioniste, che in diverse occasioni sono intervenute per esprimere tutto il loro dissenso su quanto stava accadendo. È il caso di Sonia Bruganelli, che si è trovata ‘costretta’ a prendere le difese di Marco Bellavia.

Sonia Bruganelli difende Marco Bellavia al GF Vip: cos’è successo in diretta

Sono stati diversi i concorrenti che hanno avuto l’opportunità di raccontare la propria storia nel corso della quarta puntata del GF Vip, ma gli occhi dei telespettatori sono stati puntati per la maggior parte del tempo su Marco Bellavia. In tantissimi lo ricorderanno nello studio di Bim Bum Bam dove la sua simpatia non poteva passare inosservata, ma nella casa del GF Vip è come se l’amato volto tv avesse perso questo tratto caratteriale che l’ha sempre contraddistinto.

Non è affatto un mistero che, purtroppo, Marco Bellavia non sta più bene nella casa del GF Vip! Nei giorni scorsi, infatti, l’ex volto di Bim Bum Bam si è spesso e volentieri isolato dal gruppo, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. A catturare l’attenzione, però, è stata la reazione dei suoi compagni, che non solo non l’hanno aiutato, ma l’hanno addirittura preso in giro. È proprio per questo motivo che Sonia Bruganelli, chiamata in causa dal padrone di casa, si è lasciata andare ad un commento d’applausi. “Ho un po’ di imbarazzo empatico nei confronti di Marco”, ha iniziato a dire. Sottolineando quanto l’atteggiamento dell’ex volto tv sia fortemente cambiato nei giorni. “Ha tentato di dare allegria inizialmente, poi si è reso conto che è entrato in un gruppo dove non gliene importa niente agli altri di quello che sta vivendo”, ha detto ancora.

“Il branco adesso lo sta mangiando. È così che funziona”, ha ultimato. Insomma, le parole di Sonia fanno chiaramente intendere quanto Marco sia completamente da solo a superare questo ‘blocco’ e di come il gruppo stia facendo ‘branco’ contro di lui.

Il commento di Luca Salatino non passa inosservato

Non solo Sonia Bruganelli, ma anche Luca Salatino ha difeso Marco e si è schiarato contro i suoi compagni. Su Twitter, infatti, è stato riportato un commento a cui si è lasciato andare l’ex tronista di Uomini e donne dopo la ‘parentesi’ dedicata al buon Bellavia, confermandosi paladino della giustizia.

Siete d’accordo con la reazione di Luca?