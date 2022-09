GF Vip, nervi tesi dopo la puntata: lo ‘scontro’ è inevitabile, cos’è successo

Nervi tesi nella casa del GF Vip subito dopo la puntata: lo ‘scontro’ tra i due concorrenti è stato inevitabile, cos’è successo.

Seppure sia iniziata da pochissimi giorni, questa settima edizione del GF Vip ha già dimostrato al suo pubblico che sarà totalmente indimenticabile. A partire dalle storie di ciascuno dei concorrenti – e proprio ieri Giovanni Ciacci ha raccontato il suo dolore – fino a tutte le dinamiche che si stanno creando in questi giorni, il reality di Canale 5 continua a rivelarsi tra i programmi più sorprendenti.

La puntata di Venerdì 29 Settembre rimarrà sicuramente nella storia del GF Vip. Tra sorprese, scontri, confessioni clamorose e risate, la quarta diretta è stata ricca di tante cose. Tutto sembrava procedere per il meglio, ma una volta spenti i riflettori e salutato il pubblico da casa è successo qualcosa di inevitabile.

Sembrava essere una serata tranquilla, ma invece non lo è stato affatto. Subito dopo aver cenato, infatti, c’è stato un piccolo ed acceso ‘scontro’ tra due concorrenti. Il motivo? La risposta è semplicissima: la nomination!

Nervi tesi nella casa del GF Vip dopo la puntata: cos’è successo

Il GF Vip è un gioco e, come ogni gioco che si rispetti, prevede un solo vincitore e diversi eliminati. Nonostante questa ‘regola’ sia chiara a tutti, però, c’è sempre chi mal digerisce una nomination e, quindi, un rischio eliminazione dal programma. È proprio questo quello che è accaduto ad un vippone dopo la quarta puntata del GF Vip, che è rimasto parecchio ‘deluso’ dalla nomination di un suo compagno di viaggio.

A colpire particolarmente il concorrente del GF Vip, stando alle sue parole, non è stata la nomination in sé – tanto prima o poi capiterà a tutti – ma il fatto che sia stato nominato proprio da chi non si sarebbe mai aspettato. È proprio per questo motivo che, ultimata la diretta, ha voluto confrontarsi con chi ha scelto di fare il suo nome, mandandolo direttamente al televoto.

Nervi tesi dopo la puntata tra Antonino Spinalbese e Giovanni Ciacci! Dopo aver cenato, infatti, il costumista ha chiesto all’ex di Belen Rodriguez se lo avesse nominato. “Pensavo di aver fatto dei discorsi carini con te”, ha spiegato il buon Ciacci all’ex hairstylist, non capendo il motivo della nomination. “Ho fatto una classifica dei miei preferiti”, ha risposto il buon Spinalbese, spiegando le sue ragioni.

La discussione tra i due, però, non si è affatto placata! Da una parte, infatti, Ciacci non ha affatto voluto capire le motivazioni del suo gesto perché consapevole che ognuno fa il suo gioco. Dall’altra, invece, Antonino era fortemente intenzionato a ‘giustificarsi’. Alla fine, però, la discussione si è conclusa con nulla di fatto. “La tua nomination non è un problema, basta”, ha concluso Giovanni.

Voi da che parte state?