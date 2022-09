GF Vip, Pamela Prati shock: “Vuole andarsene”, c’entra Mark Caltagirone?

Rivelazioni clamorose al GF Vip: secondo due concorrenti, Pamela Prati vuole andarsene e ipotizzano c’entri Mark Caltagirone.

La casa del GF Vip ha riaperto i battenti da quasi due settimane e anche quest’anno il pubblico potrà conoscere le storie umane di vari volti noti della tv, dello sport e del web al di là della loro popolarità. L’edizione in corso vede tra i suoi protagonisti anche una vecchia conoscenza del reality ovvero Pamela Prati, ex concorrente della prima stagione andata in onda nel 2016.

Un’esperienza di cui si parlò parecchio viste le ripetute violazioni del regolamento da parte della showgirl all’epoca fino alla sua squalifica avvenuta dopo 22 giorni dall’inizio del programma. Nel 2019, poi, l’ex star del Bagaglino fu protagonista dell’intricata vicenda riguardante la sua storia con un certo Mark Caltagirone, rivelatasi essere una montatura.

La Prati raccontò poi di essere stata vittima di un raggiro, ma non tutti le hanno creduto: secondo alcuni, la splendida 54enne sarda sarebbe stata complice di tutto solo per far parlare di sé e tornare alla ribalta. Quando quest’anno ha poi accettato nuovamente di partecipare al GF Vip, Alfonso Signorini ha più volte annunciato che nelle prossime settimane, Pamela dirà finalmente la sua verità al pubblico.

Ma sarà davvero così? Secondo alcune sue coinquiline no, vediamo perché.

GF Vip, Pamela Prati vuole andarsene? Rivelazioni clamorose nella casa

A differenza della prima edizione, stavolta Pamela sembra stia affrontando il suo percorso in maniera molto diversa. Niente più intemperanze e litigi, ma un atteggiamento pacifico e conciliante con i coinquilini e i meccanismi del programma. Questa notte, però, dopo la puntata di ieri sera su Canale 5, Cristina Quaranta e Nikita Pelizon hanno svelato che la showgirl avrebbe un progetto ‘segreto’.

“Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo”, ha esordito la Quaranta. Quest’ultima ha poi rivelato che la Prati le avrebbe perfino chiesto di nominarla, ma che lei si sarebbe rifiutata perché intenzionata a votare contro un’altra persona.

“Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo”, ha poi ipotizzato l’ex ragazza di Non è la Rai. “Quando si è raccontata la storia di Gegia e il fidanzato misterioso turco, Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale”, ha sottolineato Cristina. “L’affare di Caltagirone è stato grosso. Pam è stata truffata, così dice”, ha aggiunto.

Nikita ha confermato quanto detto dalla coinquilina: “Sì anche a me ha detto che vuole andarsene perché quello che voleva fare l’ha fatto. Dice che il suo obiettivo l’ha raggiunto. Quello che doveva dare l’ha dato”.

Sarà vero che la soubrette ha in mente di abbandonare il reality? Continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti per scoprirlo!