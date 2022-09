GF Vip, “È uno schiaffo agli italiani”: va su tutte le furie in diretta, è caos nella casa più spiata della tv.

Il Gf Vip 7 è iniziato da pochi giorni ma in casa è già accaduto di tutto. Dinamiche su dinamiche nel reality show più spiato della tv: questo cast promette davvero bene. E, anche nel corso della puntata di ieri sera in diretta, non sono mancate le sorprese.

Come non sono mancati gli scontri tra i concorrenti, diventati ormai all’ordine del giorno. In particolare, due vippone se ne sono dette di tutti i colori: una delle due è letteralmente esplosa, a tal punto che Sonia Bruganelli ha ritenuto esagerata la sua reazione. Cosa è successo e chi ha discusso animatamente nel corso della diretta? Vi raccontiamo tutto!

GF Vip, clamorosa lite in diretta: “Vergognati”, cos’è successo

Sofia Giaele De Donà è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip. Il suo concetto di amore libero e di matrimonio ‘allargato’ ha fatto storcere il naso a un bel po’ di persone, sia dentro che fuori dalla casa. Anche ieri sera, Alfonso Signorini ha toccato l’argomento, mostrando a Giaele i commenti pungenti di alcuni suoi coinquilini.

Tra questi anche Ginevra Lamborghini, che ha discusso in maniera accesa con Giaele già diverse volte. Lo ha fatto anche ieri sera, ribadendo di non credere affatto al sentimento che la concorrente nutre per il suo compagno. Secondo la sorella di Elettra Lamborghini, Giaele dovrebbe essere onesta e ammettere che è legata a quest’uomo per via della sua condizione economica e per lo stile di vita molto agiato che le permette di condurre.

Dal suo canto, Giaele sottolinea di non aver mai negati di apprezzare il modo in cui il marito la tratta e quello che fa per lei, ma c’è anche un vero sentimento. La discussione fra le due va avanti per un bel po’ ma precipita quando Alfonso Signorini cita una frase che Giaele ha pronunciato durante i provini del GF: “Come fa una donna a mettere su sempre la stessa borsetta, come noi donne cambiamo la borsetta così cambiamo anche gli uomini”.

Parole che hanno fatto letteralmente infuriare Ginevra, che con toni altissimi ha esclamato: “È uno schiaffo agli italiani, vergognati. Vai a fare della beneficenza, vergogna”. La concorrente è letteralmente esplosa, attirando anche verso di sé un bel po’ di critiche sui social, per via del modi un po’ troppo irruenti. Le due vippone riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto di incontro o, oramai, è guerra aperta?

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprirlo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dalla casa più spiata della tv.