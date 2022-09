GF Vip, spunta una vecchia foto di Edoardo Donnamaria: così non lo riconoscerete!

Volto di Forum da anni, Edoardo Donnamaria è tra gli inquilini della casa del GF Vip 7: questa sua vecchia foto vi lascerà senza parole!

Tra i ‘Vipponi’ di Alfonso Signorini quest’anno c’è anche lui e, nonostante abbia solo 28 anni, è già un volto molto noto al grande pubblico. Prima di varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, infatti, Edoardo Donnamaria è stato una presenza fissa a Forum, longeva trasmissione Mediaset che dal 2013 vede al timone Barbara Palombelli.

Nel reality di Canale 5, il 28enne romano si sta facendo conoscere nei suoi lati più nascosti: la sua esuberanza e la capacità di tenere banco hanno stupito coloro che erano abituati a vederlo solo nel ruolo di assistente della conduttrice al fianco dell’ex gieffino Paolo Ciavarro. I due sono molto amici anche lontano dalle telecamere e pare che Edoardo abbia avuto in passato un flirt con Micol Incorvaia, sorella di Clizia e, ovviamente, cognata di Paolo.

Laureato in Giurisprudenza, il simpatico concorrente del GF Vip lavora anche come speaker radiofonico a Rtl 102.5. La musica è infatti una delle sue passioni più grandi: non tutti sanno che ha già all’attivo delle canzoni disponibili su Sportify e che il suo nome d’arte è proprio quello che utilizza su Instagram ossia Drojette.

Molto legato alla sua famiglia ed attivissimo su Instagram, sul suo profilo è stato possibile scovare una vecchia foto in cui appare con suo padre. A colpire è sicuramente il suo look di allora, molto diverso da quello con cui lo conosciamo tutti.

Questa vecchia foto di Edoardo Donnamaria vi lascerà di stucco: com’era prima il giovane gieffino

Nella casa Edoardo si sta rivelando molto aperto al dialogo con gli altri coinquilini e spesso lo vediamo interagire e scherzare con la tanto chiacchierata Sofia Giaele De Donà. A quanto pare, però, questa vicinanza particolare tra i due avrebbe suscitato la gelosia di un’altra ‘Vippona’ e cioè Antonella Fiordelisi.

Secondo quanto riporta Biccy, la schermitrice salernitana avrebbe confessato a Carolina di avere un iniziale interesse per il bel Donnamaria: “Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano”. Avrebbe poi aggiunto: “Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella”.

Da quando è approdato in tv, abbiamo sempre visto Edoardo con capelli corti e senza barba, ma nessuno immaginerebbe mai che anni fa aveva un aspetto completamente differente. Come dicevamo, nello scatto che vogliamo mostrarvi è in compagnia di suo padre mentre camminano insieme per strada. Edoardo porta i capelli lunghi rasta, una fascia nei capelli e un paio di occhiali da sole. Un’immagine completamente diversa da quella con cui si è fatto conoscere dai telespettatori!

Voi l’avreste mai riconosciuto così?