Ilary Blasi, quanto avrebbe chiesto di alimenti a Totti e cosa avrebbe risposto lui

Ilary Blasi e Francesco Totti discutono degli alimenti per mezzo dei legali : cosa avrebbe chiesto lei e cosa avrebbe risposto lui

E’ da più di 2 mesi ormai che la coppia Blasi-Totti, ufficialmente, non esiste più. La loro relazione era però giunta al capolinea molto tempo prima stando ai racconti rivelati dall’ex pupone nell’intervista al Corriere della Sera. Al momento, la situazione tra i due però si dice piuttosto tesa in particolare a causa della questione legale legata al divorzio.

Da tempo ormai, da quel comunicato ufficiale da parte dell’Ansa che rendeva pubblica la fine del loro matrimonio, i due intercedono per mezzo dei loro legali. Ed in queste ultime settimane si starebbe discutendo della separazione tra i due ex marito e moglie. Inizialmente si sarebbe pensato ad una separazione consensuale. Tuttavia, sembrerebbero in realtà mancare proprio i presupposti per quest’ultima. In primis perché la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe avanzato all’ex marito una richiesta considerata dallo stesso e dai suoi legali piuttosto esigua da sostenere. Pertanto, senza un accordo tra i due, le cose non si mettono bene o comunque non si rivelerebbero per nulla facili. A questo proposito, è il Corriere della Sera che ha spiegato come starebbero le cose. Scopriamo di più.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la richiesta della conduttrice all’ex pupone

Di volta in volta emergono dettagli sulla storia finita tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Dopo le dichiarazioni dell’ex calciatore al Corriere della Sera, abbiamo ben potuto capire che l’amore tra i due fosse naufragato molto tempo prima che la notizia fosse in realtà resa di dominio pubblico.

La fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e l’ex velina di Passaparola, ha sicuramente catturato l’attenzione di molti. Si sarebbe parlato per i due di una separazione consensuale. Tuttavia, ad oggi, stando a quanto sarebbe emerso, non vi sarebbero affatto i presupposti tali da portare i due a raggiungere un accordo. Il motivo?

Sembrerebbe che la richiesta di Ilary Blasi avanzata al suo ex marito, sarebbe stata reputata dallo stesso e dai suoi legali davvero difficile da accontentare. A spiegarlo, è il Corriere della Sera che avrebbe fatto sapere nel dettaglio che Ilary Blasi avrebbe chiesto a Totti 20 mila euro per lei che si vanno a sommare a agli alimenti per i loro 3 figli. Ma non sarebbe finita qui perché a quanto pare, la conduttrice televisiva avrebbe chiesto ai suoi legali di recuperare le borse che Francesco Totti ha tenuto con sé dopo il presunto furto dei Rolex del quale si era parlato in precedenza.

Ebbene, 20mila euro per la conduttrice e 17.500 euro di alimenti per i loro tre figli, porterebbero l’ex calciatore a sborsare una cifra pari a 35mila euro mensili. Ma Francesco Totti non ci avrebbe pensato due volte a fare una ‘controproposta’ alla sua ex moglie: zero euro per lei e 7mila euro mensili di alimenti per i loro figli. Questa sarebbe stata la sua proposta in quanto, si sarebbe presupposto che Ilary Blasi guadagni più soldi del suo ex marito. Chiudere il cerchio a questo punto sembra piuttosto difficile. Secondo voi ora cosa succederà?