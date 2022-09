Le torte di Renato: appena arrivata una notizia che lascia tutti senza parole

La notizia appena arrivata che riguarda Le torte di Renato lascia davvero tutti senza parole: si aspettava da tempo questo momento.

Se l’America vanta Buddy Valastro, meglio conosciuto col soprannome ‘Il boss delle torte’, su cui vi abbiamo recentemente raccontato una novità clamorosa, l’Italia gode dell’incredibile bravura di Renato Ardovino. Pastry chef e cake designer, l’affascinante pasticcerie campano è stato il volto di punta del famoso ‘Le torte di Renato’.

Sono tantissimi i programmi che si sono alternati su Real Time, ma alcuni di essi – nonostante non vadano in onda da diverso tempo o abbiano trovato una nuova collocazione televisiva – continuano ad essere amatissimi. Tra questi, c’è proprio il famoso “Le torte di Renato”. Andato in onda intorno la prima decade degli anni 2000, la trasmissione mostrava i capolavori che il pasticcerie Renato Ardovino creava per i suoi clienti. Si trattava, quindi, di un programma completamente concentrato sui dolci e mostrava tutto quello che c’era dietro la riuscita di una torta.

È proprio sul famoso Renato Ardovino, però, che dobbiamo darvi una notizia che lascia tutti senza parole.

Le torte di Renato, arriva una notizia che rende tutti felici: di che cosa si tratta

Chi è amante dei dolci non può non conoscere l’amato Renato Ardovino. Da sempre appassionato di pasticceria, il giovane ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissimo. La ‘svolta’ nella sua carriera arriva intorno al 2010 quando, per la prima volta in assoluto, debutta su Real Time col programma ‘Le torte di Renato’.

Dopo l’incredibile successo de ‘Le torte di Renato’, il pasticcerie campano cavalca l’onda del successo. E diventa un volto famosissimo della tv nostrana. Avete letto, però, la notizia che lo vede come protagonista indiscusso? Come dichiarato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, il buon Ardovino è pronto a compiere il suo ritorno in tv. Davvero incredibile, non trovate?

A partire da Domenica 9 Ottobre, Renato Ardovino sarà su Food Network alle ore 15:00 con ‘La dolce bottega di Renato’. L’amato pasticcerie campano, infatti, ritornerà in tv con un programma che mostra i suoi capolavori e tutte le richieste che arrivano direttamente nella sua pasticceria di Battipaglia.

