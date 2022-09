Sapete che prima di diventare attore Lino Guanciale faceva tutt’altro? Non l’avreste mai detto

Cosa faceva Lino Guanciale prima di diventare attore? Non immaginereste mai: spunta un retroscena davvero impensabile.

Dopo la spiacevolissima notizia che l’ha visto coinvolto qualche settimana fa, Lino Guanciale è pronto a ritornare in tv. Tra qualche giorno ed esattamente a partire da Lunedì 3 Ottobre, l’amato attore compirà il suo debutto sul piccolo schermo con una nuova serie tv.

A distanza di tempo da Il Commissario Ricciardi e il finale ‘shock’ di Noi, Lino Guanciale sarà il protagonista di una nuova serie tv targata Rai. Intitolata ‘Sopravvissuti’, la serie televisiva vede un cast davvero formidabile ed un trama che preannuncia qualcosa di incredibile. In attesa della puntata d’esordio, però, poniamo l’attenzione sul buon Guanciale: curiosi di sapere che faceva l’attore prima del successo?

Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che l’attore di Avezzano abbia iniziato a muovere i primi passi in questo mondo dopo aver ottenuto il diploma presso l’accademia di arte drammatica di Silvio D’Amico nel 2003. E che dopo il suo esordio non si sia mai più fermato. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: cosa faceva prima di intraprendere questa strada? Sul web si legge che, prima di diventare un attore a tutti gli effetti, il buon Guanciale facesse tutt’altro. Cosa? Scopriamolo insieme. Anche se siamo certi che non lo immaginereste mai!

Cosa faceva Lino Guanciale prima di diventare attore? Non tutti lo immaginano

Ad oggi, come dicevamo precedentemente, Lino Guanciale è un attore amatissimo. Vi siete mai chiesti in che cosa consistesse la sua vita prima di diventarlo? Per meglio dire: sapete che cosa faceva il simpaticissimo attore di Avezzano prima di intraprendere questa carriera, tra l’altro costellata di successi? Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che il buon Lino facesse tutt’altro. Capiamone qualche cosa in più.

Così come Luca Argentero, sembrerebbe che anche Lino Guanciale avesse una particolare propensione per lo sport. Tanto è vero che, ancora prima di iscriversi all’Accademia di arte drammatica di Silvio D’Amico a Roma, l’attore si sia addentrato in questo mondo come rugbista. Sul web, infatti si legge che abbia fatto parte della sezione Nazionale dell’Under 16 ed Under 19. Un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire! Dopo questa parentesi, poi, si è iscritto all’Accademia e subito dopo ha dato vita ad una carriera fenomenale.

Di che cosa parla sopravvissuti?

La serie tv Sopravvissuti racconta le avventure di sette naufraghi che vengono ritrovati presso le coste africane dopo essere scomparsi completamente nel nulla insieme alla loro nave. Molto presto, però, i sette naviganti si renderanno conto che c’è un segreto che li accomuna: cosa è successo realmente durante il loro viaggio?

Da questa piccola ‘anticipazione’ si capisce chiaramente che la serie tv sarà ricca di ‘mistero’ e che si prospetta totalmente imperdibile.