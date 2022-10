Ha detto addio al programma e adesso svela in che rapporti è con Maria De Filippi

Ha detto addio all’amato programma di Maria De Filippi, ma solo ora ha svelato in che rapporti è con Maria De Filippi: cosa ha detto.

Chi lo dice che la parola fine viene messa solo a matrimoni o fidanzamenti? Può capitare, infatti, che possono essere clamorosamente interrotti rapporti d’amicizia, ma anche legami lavorativi. È questo quello che è accaduto ad un amato volto di un programma di Maria De Filippi.

A distanza di diversi anni dall’inizio della sua avventura al fianco di Maria De Filippi, l’amato volto tv non figura più tra i volti fissi del programma. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere, la cui conferma ha lasciato tutti senza parole. Non sappiamo cosa si nasconde dietro alla sua assenza nella famosa trasmissione di Mediaset, ma non possiamo fare a meno di rivelarvi quanto la sua mancanza si faccia parecchio sentire nello studio del programma.

Appurato che, almeno per il momento, non lavorerà più con la regina di Mediaset, siete curiosi di sapere come sono i rapporti oggi tra lei e Maria De Filippi? È proprio la diretta interessata a svelare ogni cosa nel corso di una sua intervista. Cosa ha detto in merito? Scopriamolo insieme.

Ha detto addio al programma, ma come sono oggi i rapporti con Maria De Filippi

Sapevamo benissimo che questa ventiduesima edizione di Amici si sarebbe aperta con delle clamorose novità e, in effetti, è stato proprio così. A partire dal ritorno tra gli alunni di un giovanissimo ballerino fino all’addio di alcune ‘stelle’ del corpo docenti, il talent di Maria De Filippi ha spiazzato davvero tutti.

Tra i primi colpi di scena che il talent di Maria De Filippi ha regalato al suo pubblico, c’è stato l’addio di due colonne portanti del programma: Anna Pettinelli e Veronica Peparini, sostituite rispettivamente da Arisa ed Emanuel Lo. Nessuno mai si sarebbe aspettato una notizia del genere ed è per questo che, appena arrivata la conferma, in tantissimi non hanno potuto fare a meno di esprimere il loro dispiacere.

Se fino a questo momento Veronica Peparini ha preferito non esprimersi sul suo addio ad Amici, Anna Pettinelli non è stata dello stesso parere. E, a SuperGuida Tv, ha spiegato a tutti come sono attualmente i suoi rapporti con Maria De Filippi. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che – nonostante l’addio al programma – tra la padrona di casa dello show e l’ex insegnante di canto non ci sia affatto rancore. Anzi, l’amata Pettinelli ha detto i rapporti tra loro continuano ad essere ottimi. “Non credete a quello che dicono”, ha rassicurato tutti.

Anche a voi dispiace non vedere più Anna Pettinelli tra i professori di Amici?