Anticipazioni Viola come il mare, seconda puntata: colpo di scena, come reagirà ora Francesco?

Viola come il mare, anticipazioni della seconda puntata del 7 Ottobre: colpo di scena, ma come la prenderà Francesco? Ne vedremo delle belle.

Saranno anche trascorse pochissime settimane dalla messa in onda dell’ultima puntata di Grand Hotel, ma Mediaset ha già scelto di mandare in onda una nuova serie tv che si appresta a conquistare tutti. Parliamo proprio di Viola come il mare, la mini serie con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman.

Avete seguito anche voi la prima puntata di Viola come il mare? Se questo appuntamento d’esordio è stato totalmente imperdibile, sappiate che il secondo lo sarà ancora di più. Abbiamo appena letto le anticipazioni della puntata di Venerdì 7 Ottobre e siamo rimasti completamente a bocca aperta nel leggere tutto quello che accadrà tra Viola e Francesco. A quanto pare, sembrerebbe che il pubblico di Canale 5 assisterà ad un vero e proprio colpo di scena tra i due. I due, infatti, non solo continueranno a lavorare insieme, ma ognuno di loro sarà impegnato in alcune ricerche ‘personali’.

Viola come il mare, anticipazioni della puntata del 7 Ottobre: cosa accadrà

Venerdì 7 Ottobre, come dicevamo, andrà in onda la seconda puntata di Viola come il mare: curiosi di sapere che cosa accadrà? Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe proprio che si tratti di un appuntamento imperdibile durante il quale la giovanissima giornalista si avvicinerà sempre di più alla verità su suo padre. E Francesco, invece, ‘sfiderà’ la legge. Insomma, da come si può chiaramente comprendere da questi ‘presupposti’, si capisce chiaramente che la puntata sarà ricca di colpi di scena. In effetti, sarà proprio così! Fate attenzione, però: anche tra Francesco e Viola non tutto sembrerebbe procedere per il meglio. Bando alle ciance, ecco quali sono le anticipazioni da sapere sulla puntata di Venerdì 7 Ottobre di Viola come il mare.

Le ricerche di Viola per trovare suo padre e riferirgli tutto quello che voleva continuano, ma in questa ‘battaglia’ la giovane giornalista sarà completamente da sola. Seppure in Francesco abbia trovato una persona della quale fidarsi, l’ispettore capo non sarà disposta ad aiutarla. Anche lui, purtroppo, non ha avuto un’infanzia facilissima e questo lo ha portato a non credere più nel valore dell’amore. È proprio per questo motivo che – durante la sua ricerca – arriva in un’azienda agricola dove conosce Raniero, il proprietario, che non perde occasione di farle la corte. Come reagirà Francesco? Seppure tra i due non ci sia stato ancora niente, il feeling tra loro è visibile ad occhio nudo, ma come la prenderà l’ispettore capo questa corte serrata?

Nel frattempo, dopo aver risolto l’omicidio di un’ex prostituto, Francesco continua la sua indagine ‘personale’ sullo spaccio di organi umani. In un container, così, incontra Farah ed, andando letteralmente contro la legge, la porta con sé a casa.

Ve l’avevamo detto che ci sarebbero stati colpi di scena, no?