Can Yaman, irriconoscibile anni fa: quando ha raggiunto il successo l’attore non era proprio così.

Can Yaman è diventato noto grazie alle serie televisive turche che l’hanno visto protagonista. Le stesse serie sono state trasmesse anche in Italia e in molti altri paesi del mondo. Hanno riscontrato un successo impressionante tanto da portare tutto il cast alla notorietà.

La prima volta che lo abbiamo visto ha vestito i panni di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Ha recitato al fianco di Ozge Gurel che ha interpretato Nazli, una studentessa universitaria con una forte passione per la cucina. L’attore prima ancora però aveva già avviato la sua carriera nel mondo delle recitazione. Tutto ha avuto inizio nel 2014.

Dopo il ruolo di Ferit, ha interpretato Can Divit nella serie Daydreamer-Le ali del sogno. La storia ha avuto ancora più seguito delle precedente. Al suo fianco abbiamo visto l’attrice Demet Ozdemir. Di recente proprio quest’ultima è convolata a nozze. La terza serie che lo ha visto protagonista è Mr.Wrong-Lezioni d’amore, in cui ha recitato nuovamente con l’attrice Ozge. Ha conquistato grande popolarità tanto che gli sono stati offerti importanti contratti anche lontano dalla Turchia. In Italia ha cominciato con la pubblicità della pasta De Cecco, insieme a Claudia Gerini. E non finisce qui, è lui il protagonista della nuova serie Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi. Chi l’ha seguito fin dal suo esordio sa benissimo che l’attore è molto diverso da come è oggi: ecco com’è cambiato in questi anni.

Ricordate com’era Can Yaman anni fa? Quando è diventato famoso nel mondo non era così

Viola come il mare è la nuova fiction di canale 5. I protagonisti sono Can Yaman e Francesca Chillemi e il cast ha nomi importanti al suo interno. Nei mesi scorsi sono stati impegnati con le riprese e hanno annunciato la fine qualche mese fa. L’attore turco è diventato una star. Dopo l’esordio in Turchia grazie alla serie che lo hanno visto al centro della trama, è arrivato in Italia.

Presenza fissa della pubblicità per la pasta de Cecco, ha poi firmato un importante contratto per vestire i panni del protagonista nel remake di Sandokan. Nei giorni scorsi con un post social ha fatto sapere di dover lasciare la penisola per dedicarsi ad un progetto a Budapest. Questo lo terrà impegnato per 6 mesi. Chi segue l’attore da quando è stata trasmessa la prima serie in Italia, sa quanto è cambiato in questi anni: ricordate com’era?

Can Yaman aveva un look completamente diverso. Oggi porta lunghi capelli sul mosso quasi riccio e una folta barba. Qualche anno fa invece aveva una chioma corta. Anche fisicamente non era così muscoloso come oggi. Sembra quasi irriconoscibile così!