Chi è e cosa fa nella vita il nuovo compagno di Alessandro Cecchi Paone

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone sta vivendo una storia d’amore, ma sapete chi è il suo nuovo giovanissimo compagno?

In estate aveva ufficializzato il suo rapporto sentimentale con il ragazzo che l’ha conquistato, dopo che il settimanale Chi li aveva immortalati insieme sul suo yacht in costiera amalfitana. “Non ho niente da nascondere”, aveva dichiarato Alessandro Cecchi Paone in quell’occasione ai microfoni del giornale diretto da Alfonso Signorini.

“Una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando”, aveva aggiunto il famoso giornalista. I due si sono conosciuti lo scorso mese di aprile ad aprile, quando il ragazzo ha scritto per la prima volta a Cecchi Paone sui social. Si era riconosciuto nella sua storia e man mano hanno iniziato a parlare sempre più spesso. Si sono poi visti da vicino a Rimini ed è nato l’amore.

Dopo le foto uscite su Chi, però, per la nuova fiamma del giornalista è cominciato un periodo davvero difficile. Ne ha parlato in un’intervista al Corriere: “Tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso”. Ha raccontato di aver ricevuto orribili insulti anche da chi finora era sempre stato gentile con lui. Una situazione pesante da gestire, che lo ha spinto addirittura a chiudere il suo profilo Facebook.

A tal proposito, l’ex concorrente del GF Vip ha spiegato a Repubblica il duro impatto che hanno avuto sul compagno tutte queste critiche: “È rimasto ferito e sorpreso. Proprio perché viene da un tipo di vita diverso. A mia volta ho avuto bisogno di essere protetto dai No Vax, da chi è pro Putin. Io lo so gestire, Simone si è trovato a doversi difendere”.

Ma vediamo chi è e di cosa si occupa il fidanzato di Cecchi Paone.

Alessandro Cecchi Paone ritrova l’amore: chi è il suo nuovo compagno

Fino a un mese fa per tutti era un ragazzo qualunque, ma ora che la storia col noto giornalista è diventata di dominio pubblico, la sua vita è decisamente cambiata. Lui è Simone Antolini, ha 23 anni ed è marchigiano. Studia con profitto alla facoltà di Scienze Giuridiche e allo stesso tempo lavora nell’azienda di famiglia. Collabora infatti nel negozio di alimentari a filiera corta di cui i suoi genitori sono titolari.

Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, Simone ha raccontato di aver sostenuto in passato un provino per intraprendere la carriera da attore, ma che poi avrebbe capito di dover dare priorità assoluta al suo percorso di studi. Il suo account Instagram è privato, ma ha ben 4mila follower.

Da sempre attivo nelle battagli della comunità LGBT, l’ex conduttore de La macchina del tempo ha dato un altro segnale importante riguardo all’affermazione della propria identità ufficializzando il legame che lo unisce ad Antolini.

Complimenti a Cecchi Paone e a Simone per aver deciso di non nascondere il loro amore.