Chi è il nuovo compagno di Alba Parietti: eccoli insieme in foto

Da alcuni mesi Alba Parietti sta vivendo un’intensa storia d’amore al fianco del suo nuovo compagno: li avete visti insieme?

Bellezza ed intelligenza sono sempre state le chiavi del suo successo: icona degli anni ’80 e ’90, Alba Parietti è ancora oggi una delle donne della tv italiana più ammirate. Merito sicuramente di una personalità interessante che le ha fatto conquistare consensi anche nel ruolo da opinionista che ricopre ormai da tempo.

Legatissima a suo figlio Francesco, nato dal matrimonio con l’attore Franco Oppini, tra i due c’è sempre stato un rapporto molto speciale. Insieme hanno affrontato anche un momento molto doloroso ovvero il tragico lutto per la scomparsa di Luana, la fidanzata 24enne dell’ex gieffino, deceduta diversi anni fa in un terribile incidente stradale.

Per molto tempo Alba ha avuto solo suo figlio come unico amore nella sua vita dal momento che è stata single per ben otto anni. Non a caso, i battibecchi tra lei e Francesco sono sempre risultati molto simpatici e nella casa del GF Vip, il giovane Oppini ha spesso scherzato sulla presenza a volte eccessiva di sua madre nella sua vita. La splendida 61enne piemontese non si è però abbattuta per questo, ma ne ha approfittato per coltivare la propria individualità: intervistata da Leggo, ha infatti spiegato che in quella lunga fase era serena ed aveva imparato a bastarsi da sola.

E’ stato proprio questo, a suo avviso, che le ha permesso di incontrare l’uomo che le è accanto oggi: “E’ proprio questo che ha fatto sì che un uomo mi amasse, che volesse me per quest’indipendenza, per il fatto di non aver bisogno di qualcuno accanto. E il resto arriva dopo”. Voi avete già visto il nuovo compagno della Parietti?

Alba Parietti e il suo nuovo compagno: bellissimi insieme!

La storia che sta rendendo così felice Alba Parietti dura da 7 mesi. Lui si chiama Fabio Adami ed è un manager romano di 55 anni. Solita condividere sui social molti momenti della sua vita lavorativa e privata, l’ex concorrente della scorsa edizione di Tale e Quale Show pubblica spesso scatti che li ritraggono insieme e non si trattiene dall’esprimere tutta la sua gioia.

L’età non sembra per nulla un problema per lei che confessa di essere molto più appagata ora che a 30 anni: “Quest’età me la sto godendo troppo. E ha ragione chi dice che i 60 sono i nuovi 40. […] Sono contenta di quello che mi vivo e si vede”, ha detto con molta sincerità ai microfoni di Leggo. A quanto pare, il rapporto con Adami sembra aver migliorato anche quello con suo figlio: “Francesco ha trovato un amico, non solo un patrigno… d’altronde hanno solo 15 anni di differenza”.

Tramite il suo attivissimo profilo Instagram dove racconta riflessioni, pensieri e talvolta episodi anche meno piacevoli che le capitano, la bellissima opinionista ha voluto più volte lanciare un messaggio a tutti coloro che sono scoraggiati nei confronti dell’amore spiegando che non bisogna mai arrendersi. “La felicità arriva e ti capita quando non te l’aspetti ed è successo anche a me e da lì nasce poi tutto. Anche quando pensi solo al peggio la vita sa stupirti”, ha detto nell’intervista.

Nella didascalia a questa foto che vi mostriamo, Alba ha commentato così questi sette mesi trascorsi con Fabio: “Inizia il settimo mese insieme… I mesi più belli , sempre insieme , più intensi e allegri che abbia mai vissuto”. Insomma, l’immagine parla da sola: oltre ad essere stupendi, i due si amano alla follia!

A noi piace da morire questa coppia: non li trovate anche voi fantastici insieme?