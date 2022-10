Com’è finita la prima stagione di Mina Settembre? Brutto colpo per lei: scoperta shock

Tra qualche ora inizieranno i nuovi episodi di Mina Settembre, ma ricordate com’è finita la prima stagione? Brutto colpo per l’assistente social: scoperta shock.

Sono tantissime le serie tv che ci allieteranno questa stagione televisiva, ma tra le tantissime che si alterneranno sui nostri piccoli schermi, quella più attesa è proprio Mina Settembre. A distanza di un anno e mezzo dal finale della prima stagione, le avventure della simpaticissima assistente sociale ritorneranno in onda e porteranno con sé tantissime novità.

Manca davvero pochissimo al ritorno di Mina Settembre sul piccolo schermo! A partire da Domenica 25 Settembre, infatti, andrà in onda i nuovi episodi. Con quali casi avrà a che fare l’amata assistente sociale? E, soprattutto, riuscirà a capire dove batte il suo cuore? Lo scopriremo molto presto! Nel frattempo, però, facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamoci com’è finita la prima stagione della serie tv.

Il finale di stagione di Mina Settembre è andato in onda il 14 Febbraio del 2021, ma ricordate proprio ogni cosa su quello che è successo nell’ultima puntata? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Prima di farlo, però, vi anticipiamo che l’assistente social ha fatto una scoperta davvero shock!

Mina Settembre, com’è finita la prima stagione? Notizia shock

Come in molti ricorderanno, il finale della prima stagione di Mina Settembre è stato decisamente shock. Dopo aver ‘indagato’ per tantissimo tempo sull’identità dell’amante di suo padre, l’assistente sociale è venuta a sapere una verità che non le ha affatto fatto piacere. E che, soprattutto, ha messo in fortissima discussione un rapporto a cui lei teneva tanto. A peggiorare la sua situazione, inoltre, è stato il ‘triangolo amoroso’ con Claudio, suo ex marito, e Domenico, collega del consultorio e nuovo compagno. Da una parte, infatti, Mina aveva il porto sicuro nonostante il tradimento. Dall’altra, invece, una vera e propria incertezza: il ginecologo aveva ricevuto una proposta di lavoro in un clinica all’estero e, al momento, non sapeva ancora se accettare o meno. Nel corso di questi nuovi episodi, molto probabilmente, Mina Settembre sceglierà con chi stare definitivamente. Secondo voi, starà nuovamente col suo ex marito o Domenico? Vedremo!

In che cosa consiste la verità shock? Forse non tutti lo ricordano, ma Mina Settembre ha scoperto che ad essere l’amante di suo padre quando era ancora vivo, era proprio la sua amica Irene. Un grandissimo duro colpo per lei, che credeva fortemente nella loro amicizia. Il colpo di grazia, infine, gliel’ha dato proprio suo madre, facendole credere che Gianluca – il figlio di Irene – sia il frutto della relazione incestuosa di suo marito con la donna. Il giovane, quindi, non sarà il nipote ‘acquisito’ di Mina, ma suo fratello? Lo scopriremo molto presto!

Cosa accadrà in questa stagione?

Da come si può chiaramente comprendere dal finale di stagione scorso, i nuovi episodi di Mina Settembre saranno totalmente imperdibili. Non solo, infatti, l’assistente social avrà a che fare con tanti e diversi casi, ma farà luce sul passato di suo padre, dando il benvenuto nella sua vita ad new entry. Quale altre sconvolgente verità verrà fuori? Ma non credete che sarà solo questo il filo conduttore di questa seconda stagione. Siamo certi, infatti, che in queste nuove puntata la bella Settembre sarà ‘costretta’ a capire chi fa al caso suo. Il suo cuore, secondo voi, sceglierà Claudio, il suo ex marito con cui ha chiuso dopo il tradimento scoperto, o per il collega Domenico? Infine, quest’ultimo accetterà la proposta di lavoro all’estero?

Da come si può chiaramente comprendere, la seconda stagione di Mina Settembre dovrà rispondere ad un bel po’ di quesiti. Noi non vediamo l’ora arrivi domani sera, voi?