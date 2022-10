La conduttrice non ha paura degli anni che passano e si mostra così al naturale

La conduttrice non ha paura degli anni che passano e si mostra a tutti così al naturale.

Gli anni che passano sono sempre come una sorta di barriera che non tutti vogliono affrontare. Con il tempo che va avanti inevitabilmente arrivano le prime rughe, piccoli lineamenti spesso visti come la cancellazione della giovinezza ma ancora di più della bellezza.

Per questo molti personaggi del mondo dello spettacolo e non, spesso ricorrono alla chirurgia plastica. C’è però chi riferisce di non voler mai fare piccoli ritocchini perchè, dice, più riempi la faccia più cade giù. Elena Sofia Ricci sembra essere contraria alla chirurgia e non lo nasconde. Ma non solo lei, a quanto pare anche una famosa conduttrice ha fatto sapere di non aver paura degli anni che passano.

Sui social si è mostrata al naturale: “Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa… io amo i miei capelli che imbiancano”.

La conduttrice non ha paura degli anni che passano: sui social si mostra al naturale

La conduttrice, come fa sapere sui social, non ha paura degli anni che passano. Sembrerebbe che come molte persone, anche lei non voglia ricorrere alla chirurgia plastica. Qualche mese fa sui social ha pubblicato una foto in cui si mostra al naturale.

Non ha nascosto le rughe, i segni del tempo che appaiono sul suo viso. Scrive, che come dice un suo amico, sarà comunque una vecchia dignitosa e radiosa. Oggi ha 57 anni ma appare in splendida forma. Rosita Celentano non ha timore del tempo che passa e lo fa sapere a tutti sul suo canale instagram. Nel mese di luglio pubblicò un’immagine in cui si mostrava al naturale e una seconda in cui faceva vedere il volto con l’effetto dei filtri: “Io amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su, ogni volta di più”.

Rosita scrive che è inebriante sapere che stai facendo la cosa giusta. Lascia una sorta di consiglio a chi la segue, regalarsi una vecchiaia serena, senza unghie finte e extension o labbra a canotto. Lei non ha paura degli anni che scorrono e questa foto e la descrizione lo dimostrano.