L’ex del GF Vip prende una drastica decisione: è stato inevitabile, cos’è successo

L’ex del GF Vip ha comunicato ai suoi sostenitori la drastica decisione presa: è stato davvero inevitabile per lei, cos’è successo.

Sono tanti i volti che continuano ad alternarsi sui nostri piccoli schermi, ma come questo di cui vi andremo a parlare tra poco è davvero raro incontrarli. Da una bellezza spudorata ed una semplicità da mettere i brividi, l’ex del GF Vip ha compiuto il suo debutto in tv in un famoso programma, ma subito ha catturato l’attenzione di tutti.

Saranno trascorsi poco più di 10 anni da quando ha compiuto il suo esordio in tv, ma ancora oggi la giovane donna continua ad essere amatissima. Dopo il suo debutto, infatti, ha preso parte al famoso reality di Canale 5, riuscendo addirittura a vincerlo e a sbaragliare tutta la concorrenza, ed è diventata un volto fisso di diversi programmi tv di successo.

Così come il seguito televisivo, anche quello social è davvero clamoroso. È proprio sul suo canale Instagram, infatti, che l’ex del GF Vip è attivissima ed è solita condividere di tutto coi suoi sostenitori. L’ha fatto anche qualche giorno fa quando non ha potuto fare a meno di informarli su una drastica decisione presa.

La decisione dell’ex del GF Vip spiazza tutti: cosa ha rivelato

Sui rispettivi canali social, si è solita condividere ogni cosa. C’è chi, ad esempio, si mostra al naturale – proprio come Belen Rodriguez – o chi sceglie di rendere partecipi i sostenitori della loro vita. È il caso di un ex volto del GF Vip che, rispondendo ad una domanda di un suo utente, ha rivelato la decisione presa diverso tempo fa.

Siamo certi che prendere questa decisione non sia stata affatto una cosa da niente, ma ascoltando attentamente le sue parole sembrerebbe che sia stato più che inevitabile. Suo marito, infatti, è un calciatore. E quest’anno, quindi, ha dovuto lasciare l’Italia per andare a vivere nella città della squadra dove tuttora gioca.

Vi ricordate della bellissima Alessia Macari? È proprio di lei che stiamo parlando! Qualche giorno fa, infatti, l’ex ciociara di Avanti un altro ed ex vincitrice del GF Vip ha rivelato ai suoi sostenitori di vivere attualmente in Austria, ma di non vedere l’ora di ritornare in Italia. Certo, l’amato volto tv non ha potuto fare a meno di dire di trovarsi molto bene in questo nuovo paese, ma non può nascondere la mancanza dell’Italia.

Che fine ha fatto oggi?

Dopo Avanti un Altro, la vita di Alessia Macari è completamente cambiata. Non solo ha partecipato qualche anno dopo il suo debutto al GF Vip, ma è diventato uno dei volti più amati dei salotti televisivi. Oggi cosa fa? Sui social, continua ad essere amatissima, ma le giornate le trascorre facendo ben altro.

Vi piacerebbe rivederla?