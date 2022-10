GF Vip, i concorrenti apprendono del ritiro di Marco Bellavia: come hanno reagito

La notizia dell’abbandono del gioco da parte di Marco Bellavia ha scatenato altre polemiche nella casa del GF Vip.

Dopo la puntata di lunedì 29 settembre, la situazione che Marco Bellavia stava vivendo nella casa del GF Vip ha attirato grande attenzione mediatica. L’ex conduttore di Bim Bum Bam aveva manifestato il suo bisogno di aiuto per dei problemi interiori, ma la maggior parte degli altri concorrenti gli ha voltato le spalle ricoprendolo di insulti.

Solo in Luca Salatino e Antonella Fiordelisi era riuscito a trovare un po’ di comprensione. La schermitrice campana è stata disposta ad ascoltarlo suscitando in lui una reazione emotiva molto forte. Ora che, purtroppo, il Grande Fratello ha annunciato ufficialmente il ritiro di Marco, la notizia è stata comunicata anche agli altri ‘Vipponi’.

Attilio Romita ha letto il comunicato mentre il gruppo era riunito in salotto e, ovviamente, i commenti non hanno tardato ad arrivare. Gegia, ad esempio, ha detto: “Eh grazie ciao. Non ho detto che recitava, non stava bene. Ma è meglio così per lui. Adesso prenderà le medicine e chissà che non possa ritornare“. Questa frase non è piaciuta ad Antonella che ha subito ricordato all’attrice l’atteggiamento poco accogliente di lei e degli altri gieffini nei confronti di Marco.

“Per me è opportuno chiedere scusa a marco per le cose dette. Avete detto che recitava. Io ho visto delle scene brutte e non nascondiamoci”, ha puntualizzato l’influencer. “Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto. Avete avuto delle reazioni non belle. Io mi invento tutto? Dovete vergognarvi per quello che avete detto”. Gegia a questo punto è esplosa e a farle eco è sopraggiunta anche Wilma Goich. Vediamo cos’è successo.

GF Vip, Marco Bellavia: cos’è successo nella casa dopo il suo ritiro

Infuriata dalle parole della Fiordelisi, Gegia l’ha accusata di dire falsità per mettere gli altri in cattiva luce: “Dici caz***e. Ti inventi tutto, bugiarda. Fa apposta per essere messa in mezzo e calcolata. Guarda te che razza di falsona. Bugie per infangarci”. “Non è colpa nostra, stamani stava sdraiato a braccia larghe e urlava. Lei è una santa? Dice che tutti l’abbiamo attaccato, ma de che? Sta bugiarda che vuole fare la santarellina”, ha detto Wilma.

Edoardo Donnamaria ha augurato a Marco di stare meglio con un “Ciao Marco, forza”, mentre Charlie ha sottolineato la condizione di fragilità dell’ormai ex concorrente: “La nomination ha tirato fuori il suo esaurimento”. Patrizia Rossetti si è mostrata molto convinta della sua posizione: “Io non torno indietro sui miei passi. C’ho provato a parlargli”. Un po’ più ‘morbida’ è apparsa la Manfuso: “Io ho detto che ha bisogno di sostegno e cure. Mi sono sentita in colpa, ma non dovrei perché è vero che ha bisogno di cure”.

Secondo voi, se Bellavia avesse trovato un altro tipo di accoglienza nei suoi confronti, sarebbe riuscito a resistere nel gioco?