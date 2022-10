GF Vip, Ginevra Lamborghini: la frase contro Marco Bellavia che ha ansia e paure

GF Vip, Ginevra Lamborghini pronuncia una frase molto forte contro Marco Bellavia che ha ansia e paura.

Non si placano le discussioni all’interno della casa del GF Vip. Il reality ha esordito da pochi giorni ma dietro l’angolo c’è sempre un litigio pronto ad intrattenere il pubblico e anche a farlo infuriare. E’ successo con Marco Bellavia. Il concorrente è stato praticamente allontanato da quasi tutti i suoi compagni di avventura.

Non solo l’isolamento ma spesso è stato deriso per i suoi problemi mentali, visti dagli altri come futili. C’è anche chi l’ha definito un privilegiato, come Carolina Marconi. Accuse e dichiarazioni che non sono passate inosservate al popolo di twitter che segue 24 ore su 24 il reality. Nel giro di poche ore si è alzato un polverone e per il concorrente è stato creato un hashtag ‘stoconbellavia’. Durante la scorsa puntata Giulia Salemi aveva riferito di quanto successo sui social.

Lo stesso Signorini parlando al pubblico aveva fatto sapere che avrebbero affrontato la situazione per cercare di aiutarlo. Sta di fatto che dopo la diretta c’è chi ha continuato a metterlo da parte, deriderlo e rivolgergli parole non proprio affettuose. Antonella Fiordelisi gli ha rivolto parole di appoggio. Marco si è aperto alla concorrente raccontando dei suoi problemi mentali. Nelle ultime ore la polemica non si è placata anzi si è accesa ancora di più in seguito alle ultime dichiarazioni di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra ha pronunciato una frase molto forte nei suoi confronti, a sua insaputa.

GF Vip, Ginevra Lamborghini: la frase contro Marco Bellavia spiazza tutti

Al centro dell’attenzione del pubblico che segue il GF Vip c’è la questione che riguarda Marco Bellavia. Il concorrente ha parlato dei suoi problemi mentali. Lo ha fatto confidandosi con Antonella Fiordelisi. Ha raccontato di aver avuto attacchi di panico in metropolitana e ha soffermato l’attenzione su una tematica importante.

Ha riferito che ci sono i problemi fisici ma non bisogna mettere da parte quelli mentali. Sembra una richiesta di aiuto la sua, perchè parlando con la concorrente spiega che da solo non riesce ad andare avanti ma forse con l’aiuto degli altri suoi coinquilini può affrontare il suo problema. Sta di fatto che molti in casa non si sono risparmiati. L’ultima affermazione che ha fatto esplodere il web è arrivata da Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra in queste ore parlando con gli altri ha riferito parole davvero molto forti.

“Lui tocca, pure con me oggi ragazzi. Mi ha toccata sì, se l’ha fatto sul davanti? Ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo”, ha detto la concorrente appoggiandosi a queste dichiarazioni come per trovare una scusa davanti all’atteggiamento ostile nei confronti di Bellavia: “Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca****”. Sembrerebbe che Marco, senza malizia, provi ad avvicinarsi con gesti agli altri concorrente, gesti che Ginevra ha interpretato in altro modo. Nelle ultime ore è lasciata andare, in merito a ciò, a dichiarazioni che hanno alzato un vero e proprio polverone.