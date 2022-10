Spiacevole incidente per la conduttrice: operazione alla spalla per lei

La conduttrice ha raccontato lo spiacevole incidente di cui è stata protagonista e che le è costata un’operazione alla spalla.

È proprio vero: il trucco fa miracoli! Nonostante ci è capitato di raccontarvi quanto il make up possa condizionare la bellezza delle nostre Vip – e proprio recentemente vi abbiamo mostrato una Belen Rodriguez al naturale e nella vita di tutti giorni – non possiamo negare che possa essere indispensabile in alcune circostanze. Lo sa bene l’amata conduttrice tv, che proprio grazie ad un trucco perfetto è riuscita a mascherare un suo ‘segreto’.

“Realtà truccata”, è proprio con queste esatte parole che l’amata conduttrice tv ha rivelato ai suoi sostenitori di essere stata vittima di uno spiacevolissimo incidente. Non conosciamo affatto la dinamica dei fatti e né tantomeno come sia potuto accadere, ma possiamo dirvi che purtroppo il volto amatissimo della televisione italiana non è uscita affatto indenne. “Mi sono sbriciolata la faccia”, ha spiegato ai suoi utenti social.

La conduttrice tv ha avuto uno spiacevole incidente: cos’è successo e come sta

Così come Gianni Morandi, che proprio recentemente ha mostrato ai suoi fan i segni del drammatico incidente in cui è rimasto coinvolto, anche l’amata conduttrice tv non ha potuto fare a meno di rivelare ai suoi fan di essere stata anche lei protagonista di uno spiacevole inconveniente. Nel corso di una sua recentissima ospitata, il volto tv si è mostrata impeccabile e splendida come sempre, ma ‘dietro’ alle telecamere c’era una realtà che nessuno mai poteva immaginare. “Non mi hanno menata”, ha detto ai suoi fan, rivelando di essere caduta dalle scale ed essere fatta male alla spalle.

Brutto spavento, quindi, per Enrica Bonaccorti, che nei giorni scorsi è caduta, rischiando di farsi parecchio male. Sarà stata una piccola distrazione o chissà cos’altro, fatto sta che i danni riportati non sono stati affatto da niente. Certo, oggi sembrerebbe che il peggio sia passato e che la simpaticissima attenda con ansia la guarigione, ma non possiamo non dirvi che l’amato volto tv ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Auguriamo ad Enrica Bonaccorti una velocissima guarigione.