Jasmine Carrisi mostra la sua nuova manicure: ha scelto un colore che dona alle unghie un effetto super luminoso.

Jasmine Carrisi negli ultimi anni ha deciso di approdare nel mondo della musica seguendo il percorso artistico di suo padre Al Bano. Il 2021 ha visto la pubblicazione del suo primo singolo, Calamite. In un’intervista, riguardo al titolo della canzone, ha raccontato un retroscena molto particolare.

A Il corriere della sera aveva svelato che inizialmente aveva scelto il titolo Verso Sud. L’ha cambiato in seguito sotto consiglio di suo padre. Poche settimane fa la giovane Carrisi ha dato ai suoi migliaia di follower un’altra notizia. Ha rivelato dell’uscita del suo nuovo singolo. Il brano è frutto di un’importante collaborazione. Non è da sola a cantarlo ma insieme ad Al bano e a Clementino e si intitola Nessuno Mai.

Sui social oltre a rivelare le notizie importanti aggiorna anche coloro che la seguono riprendendo la sue giornate. Durante la stagione estiva ha trascorso qualche giorno in vacanza. Spesso sul suo canale ha mostrato i suoi outfit da mare, sempre super chic e particolari. Di recente, invece, in una storia instagram, ha mostrato la nuova manicure. Soddisfatta delle sue unghie le ha volute far vedere a coloro che la seguono.

Jasmine Carrisi, la sua nuova manicure è all’insegna della luminosità: il ‘dettaglio’ aggiunto la rende scintillante

Bella come mamma Loredana, Jasmine Carrisi è identica a lei. Hanno gli stessi tratti, entrambe sono bionde, hanno capelli lunghi, una carnagione chiara e due occhi che parlano. La figlia di Albano ha una bellezza fuori dal comune. Oltre però ad essere splendida è anche molto brava.

Negli ultimi anni ha deciso di impegnarsi nella musica e lo ha fatto con grande risultato. La giovane Carrisi ha pubblicato diversi brani che hanno avuto grande ascolto. A luglio ha fatto sapere, su instagram, dell’uscita del suo nuovo singolo, Nessuno mai, frutto della collaborazione con Al bano e Clementino. Il suo canale social è seguitissimo e non condivide soltanto notizie che riguardano il suo lavoro ma anche ‘fatti’ personali. Sono molte le foto pubblicate in queste settimane mentre si mostra in vacanza. Spesso si trova in piscina e sfoggia costumi dai colori diversi e dalla fantasia particolare. Qualche giorno fa ha invece mostrato la sua nuova manicure: l’avete vista?

In una storia ha mostrato che cosa ha fatto alle unghie, catturando l’attenzione di tutti. Infatti ha scelto un colore che non passa inosservato. Prima aveva optato per una tonalità nude, sul rosa chiaro con l’aggiunta del glitter rosa, adesso ha totalmente cambiato. Ha scelto un colore rosso molto forte che dona alle unghie un effetto super luminoso. Per finire, la forma è quasi quadrata e sono abbastanza lunghe ma non troppo.