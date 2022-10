L’opinionista compie 50 anni ed annuncia che presto si sposerà: notizia fantastica

La famosa opinionista ha in programma il matrimonio col suo compagno e svela come si sente ora che ha raggiunto il traguardo dei 50 anni.

Da pochi mesi ha compiuto mezzo secolo ma nell’immaginario collettivo resta sempre una ragazzina. La sua carriera iniziò infatti a soli 18 anni con la partecipazione in un film e a 20 approdò in una delle trasmissioni più amate degli anni ’90. Oggi è diventata una splendida donna con alle spalle tante esperienze lavorative importanti e ultimamente la stiamo vedendo in Rai nel ruolo di opinionista.

Intervistata dal settimanale Confidenze, ha rivelato: “Ho 50 anni e sento d’essere nell’età più bella”. Spiega che per lei questo è un periodo molto felice, perché sente di aver raggiunto una certa serenità in vari ambiti della vita: “Sono realizzata nel mio ruolo di mamma e innamorata del mio compagno”.

Una unione sentimentale che a quanto pare, dopo aver attraversato diverse difficoltà, si è rivelata quella giusta per lei, tanto da progettare il matrimonio. “Sto già organizzando per l’anno prossimo – confessa – Da buona cattolica vorrei un matrimonio in chiesa e una grande festa con tutti i nostri amici”. Indovinate di chi parliamo!

Si sposerà! L’opinionista vuole convolare a nozze col compagno

Il suo ritorno in tv è avvenuto a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Lei è ovviamente Laura Freddi che, come l’altro ex gieffino Francesco Oppini, quest’anno è stata reclutata dalla bionda giornalista tra gli “affetti stabili” del talk show.

Ragazza di Non è la Rai dal 1992 al 1994, Velina di Striscia la Notizia nella stagione 1994/1995, la bella romana ha anche recitato a teatro e in alcune serie tv molto famose come I Cesaroni. Tra le altre sue esperienze sul piccolo schermo, possiamo citare il Festivalbar del ’95 al fianco di Amadeus e Federica Panicucci, Il Quizzone con Gerry Scotti e Natalia Estrada, Buona Domenica dal 2001 al 2004 insieme a Maurizio Costanzo, Claudio Lippi e Luca Laurenti.

La bionda ex fidanzata di Paolo Bonolis ha festeggiato 50 anni il 19 maggio, ma sembra che il passare del tempo per lei non sia affatto un problema, anzi. Oggi si ritiene più consapevole e decisa in ciò che vuole, anche in amore: “Fino ai 40 ero diversa, rincorrevo quello che non c’era. Ho dato tanto in amore, nelle amicizie e nel lavoro. Le testate contro il muro però ti insegnano a pensare a te stessa”.

In coppia da tempo col fisioterapista Leonardo D’Amico, i due si sono conosciuti durante un torneo di beach volley nel quale Laura si slogò due dita e la portarono da lui. Dal loro amore, 4 anni fa è nata la piccola Ginevra. “A lei piacerebbe che ci sposassimo e ci teniamo che noi”, ha raccontato la sua mamma. Come anticipato, i fiori d’arancio dovrebbero arrivare l’anno prossimo.

E voi state seguendo la Freddi a Oggi è un altro giorno?