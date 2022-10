“Per molti mesi non ne ho parlato”: la famosa cantante svela tutto

“Non è facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato”: dopo tanto tempo la famosa cantante svela tutto, cosa ha fatto sapere

“Non è facile all’inizio, per mesi non ne ho parlato“: la famosa cantante ha raccontato di un periodo della sua vita molto triste e difficile, dal quale ha impiegato del tempo per uscirne e ritornare a vivere con serenità.

Oggi, vive la vita con gioia soprattutto per l’attesa più bella, quella che la sta preparando all’incontro più importante della sua vita, quello con il suo bambino/a. Oggi, la gioia del momento è semplicemente immensa, e si dice grata per quello che sta vivendo. Tuttavia, uscire da un periodo difficile non è stato facile. E per parlarne apertamente ci è voluto del tempo prima che quella ferita non facesse più tanto tanto male come prima.

La cantante svela tutto: “Per molti mesi non ne ho parlato”

Bianca Atzei è uno dei volti sicuramente noti non solo sul piccolo schermo per la sua voce ma anche per la sua partecipazione all’interno dei reality show. Ricordiamo fra questi la sua esperienza all’Isola dei Famosi nell’edizione andata in onda nel 2018. Dopo la sua esperienza all’interno del reality, un anno dopo ha iniziato la sua storia d’amore con il suo attuale compagno, l’inviato de Le Iene Stefano Corti. Oggi, i due vivono un momento molto felice perché molto presto diventeranno genitori.

L’annuncio della gravidanza sui social, dove la cantante si era immortalata in un primo scatto col pancione, aveva riscosso molto successo ed aveva di fatti avuto molta risonanza, in particolare per la gioia dei fan nel vedere immensamente felice Bianca Atzei dopo l’annuncio risalente a qualche tempo prima della perdita del primo figlio che portava in grembo dopo pochi mesi. Un momento molto doloroso che aveva portato la cantante a chiudersi in se stessa e nel suo dolore. E mai prima di qualche mese fa avrebbe pensato di riprovare ad avere un altro figlio.

Ma l’amore è stato forte, il desiderio di riprovarci è subentrato ed oggi non può dirsi che felice. Tuttavia, il ricordo di quel doloroso momento resta vivido. “Non è facile all’inizio, per mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta che Stefano provava a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e di riprovare”, ha raccontato la cantante sui social. “Poi è successo, naturalmente, il desiderio il ritornare a sperarci, ad andare avanti e volerlo profondamente”, ha continuato Bianca Atzei.