Soleil Sorge mostra la sua nuova casa: “Prende forma piano piano”

Soleil Sorge mostra a tutti sui social la sua nuova casa: “La mia nuova casetta prende forma”.

Questo è un anno pieno di impegni per Soleil Sorge. Pochi mesi fa si è conclusa l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ha diviso fortemente il pubblico. In molti l’hanno apprezzata e altrettanti l’hanno criticata. Lo stesso è accaduto, ricorderete, quando ha fatto parte di Pechino Express e de L’Isola dei famosi.

Ancora prima quando ha partecipato come corteggiatrice ad Uomini e donne. Soleil ha un bel caratterino, forte, ed è molto molto schietta. Non le manda a dire a nessuno e quando pensa una cosa la dice apertamente. Abbiamo avuto modo di vederlo proprio nel reality. E’ stata una delle protagoniste della sesta edizione. Dopo l’uscita ha rivestito il ruolo di opinionista a La pupa e il secchione dove, ancora una volta, ha dimostrato di avere personalità da vendere.

Adesso è iniziata una nuova avventura. Anche lei è nel cast della nuova edizione del GF Vip. Insieme a Pierpaolo Petrelli conduce il GF Vip Party su mediaset play. L’anno scorso c’erano Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Quest’anno, invece, Giulia ha un nuovo ruolo in studio. Ha una sua postazione e gestisce i social. Informa durante le dirette di quanto scritto sulle varie piattaforme da chi segue il reality. Soleil dopo tutte queste esperienze ha visto crescere il numero dei follower sul suo instagram. Mantiene un contatto con loro attraverso le storie e le foto. Qualche giorno fa ha fatto vedere un piccolo angolo della sua nuova casa: “Prende forma piano piano”.

Soleil Sorge mostra alcuni dettagli della sua nuova casa: “Prende forma piano piano”

E’ la conduttrice, insieme a Pierpaolo Petrelli, del GF Vip Party in onda su mediaset play. Quest’anno Alfonso Signorini ha scelto loro per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 19 settembre su canale 5.

Poco prima della puntata, ha inizio il format e Soleil e Pierpaolo intervistano vari personaggi dello spettacolo, facendo domande in riferimento al reality e ai nuovi concorrenti. In questi mesi l’ex concorrente non è mai stata ferma. Ha creato un suo brand di costumi, State of Soleil. I capi venduti sono piaciuti molto a coloro che la seguono. Lo aveva fatto sapere sui social rivelando dettagli del suo marchio. Su instagram è molto attiva e in generale mostra la quotidianità. Qualche giorno fa, nelle sue storie, ha pubblicato un video riprendendo alcuni dettagli della sua nuova casa.

“La mia nuova casetta prende forma piano piano”, ha scritto. Sono tanti i particolari da notare, c’è uno specchio al muro, una pianta, un angolo dove sono posizionati dei libri, sembra. Di fronte c’è un tavolo con le sedie intorno e ad illuminare il tutto una lampada alta. I colori non sembrano molto accesi ma vanno su una tonalità neutra. La nuova casetta di Soleil è molto carina.