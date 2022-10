“È stata una cosa molto dolorosa”: il volto di Canale 5 non trattiene le lacrime, lo rivela solo ora

Il volto di Canale 5 non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare ad una dolorosa confessione: cosa ha detto davanti a tutti.

Quando si è davanti alle telecamere, si è soliti ‘nascondere’ le proprie debolezze e le proprie fragilità e si ha l’abitudine di mostrarsi sempre sorridente. Quello che è successo qualche ora fa ad una amato volto di Canale 5, invece, conferma che più ci si mette a nudo dinanzi a tutti, più il pubblico apprezza.

Dopo il tristissimo racconto di uno dei concorrenti di Amici in un momento di sfogo coi suoi compagni di viaggio, un altro volto di Canale 5 si è completamente messo a nudo dinanzi al pubblico in studio, rivelando le proprie fragilità. “È stata una cosa molto dolorosa..”, ha spiegando davanti a tutti, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Seduta al centro studio di Uomini e donne, la donna si è lasciata andare ad una dolorosa confessione, facendo chiaramente comprendere il disagio con cui convive e che – come spiegato da Maria De Filippi – può essere piuttosto invalidante.

Il volto di Canale 5 non trattiene le lacrime: la dolorosa confessione davanti a tutti

I più attenti del programma avevano già notato che la giovane tronista fosse solita utilizzare un ventaglio per farsi vento e rinfrescarsi. Quello, però, che in pochissimi sanno è che dietro a questa ‘abitudine’ si nasconde un vero e proprio disagio. A raccontarlo, per la prima volta in assoluto, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e donne. Chiamata al centro studio da Maria De Filippi per raccontare della sua uscita col corteggiatore, la giovane non ha nascosto alla padrona di casa una certa agitazione ed ha chiesto se poteva portare col il ventaglio. “Non sono snob”, ha spiegato la tronista a Gianni Sperti. “Non è una cosa facile da gestire. Il ventaglietto, quindi, perché ogni tanto ha caldo. È una cosa che ogni tanto le prende”, ha spiegato Maria De Filippi.

Nello studio di Uomini e donne, Lavinia si è descritta come una ragazza semplicissima. E questa confessione a cuore aperto ce lo conferma a gran voce. Non sappiamo da quanto tempo siano iniziati, ma la giovane tronista ha raccontato di soffrire d’ansia. “Io non ne parlo mio perché è stata una cosa molto dolorosa. È parecchio invalidante”, ha spiegato al centro studio non trattenendo le lacrime. “È stato un periodo un po’ difficile, un po’ doloroso, ma già sto molto meglio”, ha concluso.

Chi è Lavinia Mauro?

La sua bellezza non è passata inosservata, ma chi è esattamente Lavinia Mauro? Nel suo video di presentazione, la giovane donna ha raccontato di avere 26 anni e di vivere a Roma coi suoi genitori. Attualmente studentessa di Scienze politiche, Lavinia ha spiegato di avere un ottimo rapporto con sua madre, tanto da definirla la sua migliore amica, e di essere molto grata ai suoi genitori.

Riuscirà a trovare l’amore della sua vita a Uomini e donne? Noi le auguriamo proprio di si!