Amadeus, colpo basso per il conduttore: non si aspettava tutto questo

Colpo basso per Amadeus, il conduttore non se lo aspettava sicuramente: ecco che cos’è successo in queste ore.

Amadeus per il quarto anno consecutivo sarà il conduttore del Festival Di Sanremo. Dopo la scorsa edizione erano circolate alcune voci su una sua titubanza nell’accettare nuovamente il timone della Kermesse. E’ arrivata poi la conferma da parte sua. Questa è stata la prima importante notizia e nel corso delle settimane successive ne sono arrivate altre.

Sul palco del Festival 2023 ci sarà anche Chiara Ferragni. Avremo modo di seguire l’imprenditrice digitale in ben due serate. Sarà lei infatti ad aprire la prima serata e sarà ancora una volta lei a chiudere la kermesse. Sarà presente nell’ultima diretta. Dopo questo colpo di scena ne è arrivato subito dopo un altro. Amadeus ha scelto al suo fianco nella conduzione uno dei più amati artisti del panorama musicale italiano. Parliamo di Gianni Morandi che nel 2022 lo abbiamo visto sul palco dell’Ariston in gara.

In questi mesi Amadeus è molto impegnato con la preparazione della prossima edizione, oltre ovviamente a tutti gli impegni che occupano le sue giornate, con le altre trasmissioni. In queste ore però, è arrivata una ‘notizia’ che può essere definita come un colpo basso per lui: a cosa ci riferiamo? Vediamo insieme.

Amadeus, colpo basso per l’amato conduttore: non si aspettava tutto questo, cos’è successo

Fra qualche mese avremo modo di scoprire chi sono i cantanti in gara al prossimo Festival Di Sanremo. Solitamente Amadeus annuncia i nomi dei partecipanti a dicembre, facendolo così sapere ai telespettatori e agli stessi protagonisti. Se il cast non è ancora stato svelato, anche se sono tante le voci che circolano su chi possa far parte dei Big della kermesse 2023, sappiamo già da chi sarà affiancato il conduttore.

Gianni Morandi sarà al fianco di Amadeus: la notizia è stata rivelata un paio di mesi fa e ha subito avuto grande seguito. Il cantante è uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. L’annuncio della sua presenza non poteva che essere accolto con gioia dal pubblico. Nelle ultime ore però qualcuno ha chiaramente detto, senza peli sulla lingua, quello che pensa riferendosi al Festival di Sanremo e di chi se ne occupa.

Ron, che il 30 settembre 2022 è tornato con l’album Sono un figlio, nell’intervista a Il corriere della sera ha anche parlato della kermesse con un fermo riferimento a chi la gestisce: “Non mi hanno invitato… sarebbe il Festival della canzone quindi dovrebbero scegliere in funzione dei brani invece mi sembra che tutto sia sui personaggi, su chi canta”. L’artista ha fatto intendere che essendo l’evento un festival della canzone dovrebbero scegliere, chi di dovere, in funzione dei brani. Invece a lui sembra che la scelta cada più sui personaggi quindi su chi canta. Cosa ne pensate delle sue parole?