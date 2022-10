Belen Rodriguez, che lavoro faceva in Argentina: altro che televisione

La sua storia è quella di un’ascesa inarrestabile verso il successo, ma sapete che lavoro faceva Belen Rodriguez quando viveva in Argentina?

Determinazione e voglia di realizzare i propri sogni: sono queste le caratteristiche che hanno permesso a Belen Rodriguez di ottenere dalla vita gran parte di ciò che ha sempre desiderato. Sì, perché oltre all’innegabile bellezza, nella vita è necessario avere ben chiaro ciò che si vuole e non fermarsi al primo ostacolo.

Non a caso, come ha raccontato la stessa showgirl a Sette, rotocalco del Corriere della Sera, è stata la sua caparbietà ad abbattere l’iniziale resistenza di Davide Parenti ad arruolarla nel cast de Le Iene.

Per un po’ aveva provato ad attendere semplicemente, ma si è resa conto che non era quella la strategia giusta e allora è passata all’azione: “L’ho ossessionato, telefonate su telefonate. A un certo punto, per dissuadermi, lui dice: ‘Se prendo te, il programma diventa un’altra cosa, tu sei una star'”. Decisa più che mai a far parte del programma che ritiene il più innovativo e coraggioso della tv italiana, gli rispose: “Non sono una star, dico, tu devi incontrarmi, arrivo”. E sono andata”.

Insomma, un carattere forte evidente già durante gli anni trascorsi in Argentina, sua terra d’origine. Ma cosa faceva esattamente Belen quando viveva lì? Non immaginereste mai!

Belen Rodriguez in Argentina: che lavoro faceva prima di arrivare in Italia

Figlia maggiore di Gustavo e Veronica, la moglie di Stefano De Martino si è sempre data da fare fin da giovanissima. Suo padre vendeva attrezzi agricoli e di giardinaggio, mentre sua madre insegnava ai bambini disabili. La situazione economica della famiglia, così come quella di tutto il Paese sudamericano, attraversò una forte crisi quando salì al potere Menem che vedette le aziende dello Stato agli americani. Tra queste, anche la Pepsi Cola di cui il nonno della showgirl era vicedirettore.

“Anche noi, da un giorno a un altro perdiamo la casa”, racconta. Si trasferirono così tutti insieme in una casa in campagna, dove subirono una delle tante rapine che in quel periodo martoriavano l’Argentina. “Un giorno arrivano da noi. In otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro. Ci legano, pistole puntate alla testa“, ricorda.

Anni difficili in cui il mondo della tv sembrava solo un miraggio: “A diciotto anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante”. La sua bellezza fu preso notata e a 17 anni iniziò poi a lavorare come modella prima nel suo Paese, poi a Miami e in Messico, fino ad arrivare in Italia dove il grande successo la attendeva.

Voi avreste mai immaginato che Belen Rodriguez abbia svolto lavori così lontani dalla televisione?