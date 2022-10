Brutta notizia per i fan: l’amata showgirl non sarà più qui! Decisione improvvisa

Attraverso il suo profilo Instagram, la famosa showgirl ha annunciato ai fan la sua drastica decisione: ha lasciato l’Italia!

Ha spiazzato i suoi tanti fan la scelta inaspettata di un amatissimo volto del mondo dello spettacolo. Da qualche anno non la vediamo in tv, ma nei programmi a cui ha partecipato ha riscosso un enorme successo. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, sui social continua ad essere molto seguita ed è un’affermata influencer.

Si è trasferita all’estero con suo marito e sua figlia, ancora molto piccola. “Mi avete sentito di meno in questo periodo perché ero in fase di trasloco”, ha spiegato ai follower. Ha raccontato di trovarsi bene nel Paese in cui vive ora e di aver avuto un’impressione molto positiva delle persone e del cibo.

Non esclude di tornare in Italia un giorno, ma al momento ha preferito seguire il marito che per lavoro è soggetto a spostarsi spesso. Questo, infatti, non è il primo cambiamento di dimora per lei: con lui ha vissuto in varie parte d’Italia, tra cui Foggia, Ascoli Piceno e Benevento.

Del resto, attualmente non ci sarebbero per lei possibilità lavorative nella tv nostrana: in passato ha manifestato la sua disponibilità a partecipare ad alcune trasmissioni come Il Cantante Mascherato o L’Isola dei Famosi ma finora niente di ciò si è verificato.

Se n’è andata dall’Italia: la decisione inaspettata della showgirl

A rivelare questa novità nella sua vita è Alessia Macari, diventata famosa col ruolo di Ciociara nel game show condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro. A convincere Sonia Bruganelli ad arruolarla nella trasmissione di Canale 5 fu il suo particolare accento tra il ciociaro e l’inglese. Sì, perché Alessia è nata e cresciuta per diversi anni in Irlanda da genitori originari del sud del Lazio. Tornata a vivere in Italia, si iscrisse ad alcuni concorsi di bellezza riuscendo ad essere eletta Miss Beauty Queen International e Miss Valcomino nel mondo.

Tale fu il successo riscosso ad Avanti un altro, che la splendida 28enne ricevette la proposta di partecipare alla prima edizione del GF Vip, allora condotto da Ilary Blasi, aggiudicandosi anche la vittoria. Nel 2018 la Macari fu una concorrente di Tale e Quale Show, dove dimostrò apprezzabili doti canore. Per un periodo ha anche lavorato a Domenica In con Mara Venier nel ruolo di valletta.

L’anno dopo convolò a nozze col suo attuale marito, il calciatore tedesco Oliver Kragl col quale ha avuto la figlia Neveah, nata alcuni mesi fa. Durante i mesi della gravidanza, confessò ai fan anche un dettaglio inaspettato sul rapporto con suo marito. Per seguire il coniuge, tornato a giocare nella squadra del Ried, è andata a vivere con lui e con la bambina in Austria.

Anche voi sperate di rivedere al più presto Alessia sui nostri schermi?