L’amatissima cantante è stata beccata con il noto conduttore televisivo: è nata una nuova coppia? Cosa è appena emerso.

Da un paio di giorni è iniziata a circolare la voce che una delle cantanti più amate abbia trovato il sorriso al fianco di un noto personaggio: ci si chiede, da cosa è partita questa notizia? A quanto pare è stata beccata con un conduttore molto famoso e anche tanto amato. Fin qui tutto bene, potremmo definirlo un normale incontro ma stando a quanto visto, i due sarebbero apparsi in atteggiamenti non proprio amicali.

Sono stati ripresi dopo una cena in un ristorante e una volta fuori si sono lasciati andare ad abbracci e carezze. In men che non si dica il gossip è impazzito. La notizia è iniziata a circolare sempre più veloce. L’artista è single, la sua ultima relazione si è conclusa nel 2021, a fine anno.

Anche il conduttore lo è dopo aver avuto un legame con una modella. Si sono lasciati nel maggio di quest’anno, dopo aver passato alcuni anni in coppia. Hanno trascorso il lockdown insieme ma a quanto pare la favola non è durata. Adesso però potrebbe aver trovato l’amore proprio al fianco della cantante: sarà davvero così?

La famosa cantante è stata beccata al fianco del noto conduttore: è nata una nuova coppia?

La cantante e il conduttore, entrambi amatissimi e molto famosi, sono apparsi insieme. Insieme non come colleghi del mondo dello spettacolo, ma sono stati beccati in atteggiamenti più intimi. Dopo una cena a lume di candela in un ristorante dell’East Village, fuori al locale si sono abbracciati e lasciati andare a dolci effusioni.

Tutto ciò senza nascondersi e come si suole dire, alla luce del sole. Dua Lipa si è mostrata molto tranquillamente al fianco del conduttore, Trevor Noah. Secondo il Daily Mail tra i due ci sarebbe una vera e propria frequentazione. Questa sarebbe iniziata diverso tempo fa. Si dice che avrebbero iniziato a vedersi dopo i Grammy. In quell’occasione si presentò anche la cantante e il conduttore, Trevor, appunto, nello stesso evento le fece diversi complimenti.

Adesso sono stati beccati in atteggiamenti inequivocabili. Dua Lipa da fine 2021 è single e anche il conduttore lo è. La sua storia con la modella Mika Kelly, durata qualche anno, dato che hanno trascorso anche il lockdown insieme, è terminata nel maggio del 2022. L’artista invece ha chiuso la relazione con il modello Anwar Hadid, fratello delle famosissime Gigi e Bella Hadid. Tra Dua Lipa e Trevor c’è realmente qualcosa? Al momento nessuno dei due ha lasciato un commento al riguardo, e non ci sono state conferme o smentite. Le foto non sembrano lasciare dubbi, ma potrebbe trattarsi di una frequentazione ancora in corso.