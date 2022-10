Francesco si è fatto subito notare a Uomini e Donne: sapete come trovarlo su Instagram? Le curiosità sul corteggiatore di Lavinia.

La sua avventura a Uomini e Donne non è partita nel migliore dei modi. La conoscenza con Federica è terminata ancora prima di iniziare e anche Lavinia non sembrava intenzionata a tenerlo in studio. Dopo poco, però, Francesco è riuscito a far cambiare idea alla tronista romana, con cui ha iniziato una frequentazione.

Frequentazione che sembra procedere per il meglio: tra Lavinia e Francesco si è instaurato un bel feeling e i fan già sognano la nascita di una nuova coppia. Per scoprire se sarà proprio lui a fare breccia nel cuore della tronista ci vorrà del tempo, intanto vi togliamo una grande curiosità! Come sempre accade con i nuovi protagonisti del programma di Maria De Filippi, i telespettatori si chiedono come trovarli sui social e, nei giorni scorsi, in moltissimi si sono domandati quale fosse il profilo Instagram del bel corteggiatore. Ecco cosa abbiamo scoperto!

Uomini e Donne, Francesco corteggia Lavinia: ecco il suo nome su Instagram

Con Federica non è andata benissimo. La tronista campana non ha apprezzato affatto l’atteggiamento del corteggiatore e il fatto che avesse definito “mite” il suo interesse per lei. Con Lavinia, però, Francesco sta riuscendo a far emergere nuovi lati del suo carattere e tra i due sta nascendo una bella complicità. Il corteggiatore si è fatto subito notare dalle troniste per il suo aspetto fisico, ma soltanto Lavinia ha deciso di continuare a conoscerlo. E, dopo le prime esterne, tra i due è nata una bella complicità. Ma cosa sappiamo di lui?

Come rivelato da lui stesso nel corso della presentazione in studio, Francesco ha 27 anni, viene da Napoli ma vive a Pescara. Ma come possiamo trovarlo sui social? Ebbene, il suo cognome è Griffo, ma a quanto pare non possedeva un profilo Instagram fino a qualche giorno fa. Nelle scorse ore, infatti, è apparso un profilo nuovo, dal nick name “frank.griffo19” e uno scatto che ritrae proprio il corteggiatore sul lungomare di Pescara. Con ogni probabilità, Francesco potrebbe aver deciso di approdare sui social proprio adesso che ha iniziato questa esperienza in tv. Ecco l’unico scatto presente al momento sul suo canale Instagram:

Non ci resta che attendere per scoprire di più su di lui e, ovviamente, per vedere come si evolve la sua conoscenza con Lavinia. Secondo quanto riportano le anticipazioni delle ultime registrazioni, tra i due è già scappato un bacio nel corso di un’esterna! Nascerà una nuova coppia nella trasmissione targata Maria De Filippi? Appuntamento tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14 e 45 per tutte le novità del trono più famoso della tv.