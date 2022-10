Non si fermano le critiche nei confronti di Marco Bellavia nella casa del GF Vip: concorrente usa ancora parole durissime contro di lui.

La notizia dell’abbandono del gioco da parte di Marco Bellavia non ha placato gli animi di alcuni concorrenti del GF Vip contro di lui. Perfino dopo la lettura del comunicato del Grande Fratello che annunciava la sua uscita, in casa è scoppiato un altro putiferio: Antonella Fiordelisi ha litigato con Gegia e Wilma per averlo difeso e aver detto chiaramente che Marco è stato vittima dei loro attacchi senza aver ricevuto nessun aiuto.

L’ansia e le paure dell’ex concorrente non sono state comprese dalla maggior parte dei concorrenti che per giorni lo hanno deriso, insultato ed emarginato. Qualcuno lo ha perfino accusato di fingere di star male. Ieri la decisione di andar via dal gioco, tra l’indignazione dei telespettatori e degli utenti del web per il comportamento tutt’altro che umano riservato al loro compagno d’avventura.

Sui social milioni di commenti auspicano una punizione esemplare per alcuni di loro e addirittura all’espulsione dal programma per altri. Tra i più criticati Gegia, Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Daniele Dal Moro, Wilma Goich. Ancora più sconcertante il fatto che ancora adesso l’ex conduttore di Bim Bum Bam sia bersaglio di parole pesantissime, pur non facendo più parte del gioco.

E’ di queste ore un ulteriore commento impietoso di uno dei ‘Vipponi’ che più si sono accaniti contro Bellavia e che sta scatenando inevitabilmente un’ennesima rivolta sui social.

GF Vip, Marco Bellavia fuori dal gioco: ancora parole pesantissime contro di lui

Il concorrente che ha continuato ad usare parole terribili contro l’ex coinquilino è stato Giovanni Ciacci. Il costumista delle star, entrato nel programma per lanciare un messaggio contro la discriminazione verso le le persone sieropositive come lui, aveva avuto un forte litigio con Bellavia dopo la scorsa puntata.

Quest’ultimo lo aveva nominato dicendo “Nomino Giovanni perché la sua storia è forte e quindi non uscirà”. E’ bastata questa frase a far infuriare Ciacci: dopo la diretta, Marco si era avvicinato a lui per chiarire, ma aveva rimediato soltanto una valanga di insulti. “Senti levati dai co****i, con te non voglio nemmeno più parlare. Perdono? Tu ti devi solo vergognare”, gli aveva detto il costumista. Poi aveva aggiunto: “Sappi che è per quelli come te che esiste la discriminazione. Quello che hai detto è orrendo e fa schifo. Non perché ho l’hiv sono diverso da voi o la mia storia lo è”.

Sempre nelle ore successive alla puntata, l’ex tronista Luca Salatino aveva speso qualche parola a favore di Marco dicendo: “A me fa mezza tenerezza”. Ciacci però si era mostrato irremovibile: “A me no! Non ne fa, perché uno che dice una cosa del genere non ha tenerezza. Se è davvero esaurito? Vabbè ca**i suoi non di certo miei“. La mattina dopo, Marco gli aveva dato il buongiorno ma lui era arrivato a dire: “Più mi stai lontano e meglio è”.

Questo surreale episodio, sommato a tanti altri, hanno portato all’uscita di Marco che si è visto letteralmente sbranato da quasi tutta la casa. Ora, nonostante la sua assenza, Giovanni non si è affatto calmato verso di lui, anzi. Conversando con Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti, ha detto: “Prima parlavo con Pamela e le ho detto ‘almeno un Marc ce lo siamo tolti di torno’, sì le ho detto proprio ‘uno ce le siamo tolti dai co***ni’. E lei rideva”. Infine, ha dichiarato apertamente la sua linea di condotta: “Qui bisogna fare: puntare, mirare e fuoco”.

Domani sera ci sarà la puntata, secondo voi come gestiranno la situazione Alfonso Signorini e gli autori?