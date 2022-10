GF Vip, Marco Bellavia abbandona la casa: arriva la reazione dell’ex moglie, le dure parole

Le dure parole dell’ex moglie di Marco Bellavia dopo aver abbandonato per sempre la casa del GF VIP: cosa ha detto sui social.

Alla fine è successo quello che in molti avrebbero immaginato facesse: Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver chiesto ‘aiuto’ nell’ultima diretta del reality ed aver invitato i suoi compagni di dargli una mano, l’ex volto di Bim Bum Bam ha scelto di lasciare tutto.

È proprio con un comunicato letto da Attilio Romita al centro della casa che il GF Vip ha comunicato ai Vipponi della decisione di Marco Bellavia, annunciando anche l’annullamento del televoto. Un messaggio semplice e conciso, quello letto dall’ex giornalista di Rai Uno ai suoi compagni di viaggio, che ha immediatamente scatenato la reazione di tutti gli altri.

L’abbandono di Marco Bellavia ha scatenato un bel po’ di putiferio sui social. Tantissimi, infatti, sono stati i Vip che hanno voluto rivolgere un pensiero all’ex volto Mediaset, sottolineando quanto sia stato solo in questi ultimi giorni nella sua ‘battaglia’. Tra i tanti volti, però, anche la sua ex moglie è intervenuta sui social, scrivendo davvero delle dure parole.

Marco Bellavia abbandona il GF VIP: arriva lo sfogo dell’ex moglie, cosa ha detto

Già nel corso dell’ultima diretta, Sonia Bruganelli era stata abbastanza chiara nel dire che Marco Bellavia si trovava completamente da solo in un ‘branco’, ma a quanto pare le sue parole non sono state affatto da insegnamento per i vipponi. Nonostante, infatti, vedessero chiaramente le condizioni in cui riversava l’ex volto di Bim Bum Bam, non tutti gli sono stati d’aiuto. E questo, purtroppo, non ha fatto altro che condizionare la sua permanenza all’interno della casa del GF Vip.

In tantissimi si sono espressi sul ritiro del concorrente, riservando al buon Bellavia delle parole d’affetto e ‘condannando’ invece il comportamento degli altri vipponi. Anche la sua ex moglie non ha potuto fare a meno di spendere due parole per lui, dedicando soprattutto delle parole per il trattamento riservatogli all’interno della casa. Si tratta di uno sfogo social con parole piuttosto dure, che sottolineano quanto l’affetto tra lei e Marco continui ad esserci ancora adesso nonostante la fine della loro storia d’amore.

“A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà non di sotterrarle”, ha detto Elena in una sua IG Story. Da come si legge, quindi, le parole dell’ex moglie di Marco Bellavia sono piuttosto dure e mirano a sottolineare quanto nessuno dei suoi compagni di viaggio – se non Antonella Fiordelisi – abbia tentato di aiutarlo.

Chi è Elena Travaglia

Tra le tante voci che si sono alternate, l’ex moglie di Marco Bellavia non ha affatto potuto restare in silenzio. Chi è e che cosa fa? Le informazioni che abbiamo sul suo conto sono davvero minime. Sappiamo, però, che la giovane Travaglia non appartiene affatto al mondo dello spettacolo e che fa tutt’alto nella vita.

Ad oggi i due non stanno più insieme da diversi anni, ma saranno per sempre legati dal loro unico figlio nato nel 2007.

Ci auguriamo che dopo il GF VIP, Marco Bellavia possa ritrovare la serenità che tanto merita.