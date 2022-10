GF Vip, per Pamela Prati arriva un gran bel colpo di scena: parole pesanti

Arriva un gran colpo di scena che riguarda proprio Pamela Prati: la concorrente del GF Vip è la destinataria di parole piuttosto pesanti.

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, visto come è finita l’ultima volta, ma Pamela Prati ha nuovamente voluto rimettersi in gioco ed è diventata una dei 23 concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip. A distanza della bufera mediatica che l’ha vista coinvolta per via del caso Mark Caltagirone, l’amata showgirl e conduttrice è ritornata in tv, dimostrando quanto la sua forza di volontà sia nettamente superiore ad ogni cosa.

Supponiamo che periodo vissuto da Pamela Prati dopo il ‘caso’ di Mark Caltagirone non sia stato affatto facile. Al centro dell’attenzione di tutti e bersagliata da ogni parte, la showgirl è completamente scomparsa dal piccolo schermo per poi ritornarvi in questi ultimi mesi più forte di prima.

Il suo attuale percorso nella casa del GF Vip sta andando decisamente meglio rispetto alla sua prima volta, ma già si vocifera che possa accadere qualcosa molto presto. In attesa di scoprire se queste ‘voci di corridoio’ siano veritiere o meno, non possiamo non raccontarvi l’ultimo colpo di scena che la riguarda in prima persona.

Il colpo di scena che riguarda Pamela Prati spiazza tutti: cos’è successo in queste ore

Molto presto si farà chiarezza una volta per tutte sul caso Mark Caltagirone e Pamela Prati, come detto in più occasioni da Alfonso Signorini, sarà pronta a raccontare tutta la verità. In attesa di tutto questo, però, l’amata showgirl è stata la destinataria di alcune parole piuttosto pesanti. Un vero e proprio colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere, soprattutto se si considera che attualmente la Prati ha poco parlato di sé e ha fatto parlare. D’altra parte, però, un personaggio dal calibro come quello di Pamela non può assolutamente passare inosservato.

Finendo nella casa del GF Vip, Pamela Prati è nuovamente finita alla mercé del pubblico di Canale 5. A notarla, però, non sono stati solo i telespettatori del reality, ma anche chi ha avuto a che fare con lei. Stiamo parlando, quindi, di chi è stata ‘complice’ con lei del famoso caso del finto fidanzato, ma anche di chi ha condiviso una splendida storia d’amore con lei. È proprio sulle pagine del settimanale Di Più che ha preso parola Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela, riservando delle parole alla sua ex per nulla piacevoli.

Sulle pagine di Di Più, il buon Bertolani ha accusato Pamela Prati di avergli fatto tabula rasa dopo la fine della sua storia d’amore. E di non avergli più dato la possibilità di lavorare in. “Ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce”, ha spiegato al settimanale. “Ti consiglio di pensare a cosa mi hai fatto e magari chiedermi scusa”, ha concluso Max al giornale.

Chi è Max Bertolani e quanto tempo sono stati insieme

Ancora prima di finire al centro dei riflettori per il finto fidanzamento e matrimonio con Mark Caltagirone, Pamela Prati è stata fidanzata con Max Bertolani. Chi è lui? Il suo nome, com’è giusto che sia, non vi risulterà affatto nuovo perché l’ex della showgirl sarda è un amato sportivo, un personaggio tv ed un famoso attore.

Quanto tempo sono stati insieme lui e Pamela Prati? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la loro storia d’amore sia durata circa tre anni. Diventati una coppia a tutti gli effetti nel 1999, lo sportivo e la conduttrice si sono detti ‘addio’ nel 2001 senza mai culminare nelle nozze.

Secondo voi, queste parole arriveranno a Pamela Prati nella casa del GF VIP? Un diritto di replica, d’altra parte, non si nega a nessuno, no?