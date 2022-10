GF Vip, sta nascendo una nuova coppia? Le immagini lasciano poco spazio ai dubbi

Sta nascendo una nuova coppia nella casa del GF VIP? Le immagini appena mostrate lasciano poco spazio ai dubbi: cos’è successo.

Sarà trascorso anche poco meno di un mese dall’inizio di questo GF Vip, ma il pubblico del reality può dire di aver già visto di tutto. A partire da furiosi scontri, clamorosi abbandoni ed imperdibili sorprese, la settima edizione del famoso programma Mediaset è iniziato davvero col botto.

Altro che Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che proprio recentemente ha catturato l’attenzione di tutti per via di un clamoroso colpo di scena, sembrerebbe che stia nascendo una nuova coppia all’interno della casa del GF VIP! A darcene la conferma, è stato un brevissimo che video che nelle scorse ore è stato condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del reality.

Non è assolutamente la prima volta che la casa del GF Vip sia ‘teatro’ di nuovi amori! Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser ce lo insegnano e Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ce lo confermano! Cosa accadrà, però, a questi due giovanissimi vipponi di questa edizione? Chi lo sa! Fatto sta che le immagini appena condivise lasciano poco spazio ai dubbi.

Sta nascendo una nuova coppia nella casa del GF VIP? Immagini inequivocabili

Dopo il forte ‘scossone’ ricevuto dall’abbandono improvviso di Marco Bellavia, la vita degli inquilini è ritornata a svolgersi nella sua quotidianità. C’è chi, infatti, si è messo subito in opera con le faccende domestiche, chi ha fatto gruppetto ed ha continuato a raccontarsi e chi, infine, si è scambiato delle dolce effusioni. È proprio questo che un recentissimo video condiviso sulla pagina Instagram del programma ha mostrato a tutti gli spettatori del GF VIp. Che stia nascendo una nuova coppia? Per adesso non possiamo svelarvi grandi cose, vi possiamo solo affermare, però, che tra i due giovanissimi vipponi il feeling è visibile ad occhio nudo.

Un Sabato sera completamente diverso da tutti gli altri, ma all’insegna della dolcezza e dell’amore. Come mostrato da un video condiviso sui social, sembrerebbe che due vipponi siano particolarmente vicini in queste ultime ore, scambiandosi caldi abbracci e ‘particolari’ attenzione. Stiamo parlando proprio di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria!

Come mostrato dal video in questione, i due giovani vipponi, chiusi in camera con Alberto De Pisis, hanno iniziato ad abbracciarsi e scambiarsi degli affettuosi abbraccia. Certo, non si può dire che sia nato già un amore, è vero, ma in ogni caso da queste immagini sembrerebbe che i due si piacciano sul serio.

Secondo voi, cosa accadrà ad Antonella ed Edoardo? La giovanissima Fiordelisi non ha mai nascosto l’interesse per il suo coinquilino e sembrerebbe che anche il volto di Forum non disdegni il fascino della campana. Formeranno, quindi, una nuova coppia? Ci auguriamo proprio di si perché sono davvero bellissimi insieme.