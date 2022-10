GF Vip, succede dopo l’uscita di Marco: “Vattene a f******”, l’accusa della concorrente genera il caos

Gf Vip, l’uscita di Marco provoca una forte discussione tra le due concorrenti: “Vattene a f***** va”.

In queste ore è successo il caos nella casa del Grande Fratello Vip ma soprattutto fuori. Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il reality. L’ex concorrente aveva confidato dei suoi problemi di salute. Prima di uscire ne aveva parlato con Antonella Fiordelisi raccontando dei suoi attacchi di panico in metropolitana.

Aveva lasciato una sorta di richiesta di aiuto. Negli ultimi tempi aveva capito di essere molto empatico ed era consapevole del fatto di aver bisogno degli altri per riuscire a superare i suoi problemi. Richiesta che a quanto pare non è stata colta da tutti in casa. Il pubblico si è schierato con Bellavia e sui social è scoppiato il caos. In molti speravano rimanesse ma più volte il comportamento degli altri è riuscito a scalfire ancora di più i suoi problemi.

L’unica ad avergli dato la mano è stata Antonella che subito dopo aver appreso la notizia della sua uscita si è schierata contro il comportamento dei suoi coinquilini. Le sue affermazioni hanno portato ad un litigio molto forte.

GF Vip, accade dopo l’uscita di Marco: forte discussione in casa

Dopo l’uscita di Marco Bellavia in casa hanno avuto più volte modo di parlare di quanto accaduto. Ginevra Lamborghini in qualche modo ha sentito la colpa di aver sbagliato e si è scusata. Qualche ora prima aveva pronunciato una frase davvero molto forte nei suoi confronti. La sorella di Elettra aveva detto parlando con gli altri che Marco meritava di essere bullizzato per alcuni suoi gesti che, visti dalla concorrente, andavano oltre.

Frase che ha scatenato il caos, in molti sul web si sono schierati contro la concorrente ma anche contro tutti gli altri per la poca empatia dimostrata. Dopo l’uscita di Marco la tensione in casa non si è placata e un nuovo scontro si è acceso. Antonella Fiordelisi appena dopo aver appreso del suo abbandono ha riferito che bisognava chiedergli scusa e che la sua uscita era dovuta al comportamento degli altri nei suoi confronti. Parole che hanno aperto la discussione con Gegia, nella quale si è inserita anche Wilma.

La Fiordelisi ha accusato Gegia di aver detto a Marco di andare via dal programma. La concorrente invece ha risposto che non è vero: “Questa si inventa le cose, ma vattene a f***** va”. Anche Wilma non si è trattenuta: “Datti una calmata Antonella”. Antonella è andata via ma il confronto è proseguito con Gegia che diceva che lei dice bugie e che lo fa per essere messa in mezzo in puntata: “Allora si è messa in mezzo non si lamentasse se una la nomina”, ha riferito Wilma. Una discussione che non sembra aver trovato nessun punto di incontro.