Max Allegri, duro colpo per l’ex di Ambra Angiolini: cosa è venuto a sapere

La caustica battuta di Ambra Angiolini a X Factor non è passata inosservata: il destinatario era proprio lui, l’ex compagno Max Allegri.

Quest’anno Ambra Angiolini è uno dei giudici della nuova edizione di X Factor cominciata lo scorso 15 settembre su Sky. L’ex stellina di Non è la Rai, oggi attrice super affermata, sta lavorando insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi riscuotendo tantissimo successo anche in questa esperienza.

Intanto, il suo ex compagno, Massimiliano Allegri, è attualmente impegnato come allenatore della Juve: i due sono stati insieme dal 2017 all’ottobre del 2021 e pare che si siano lasciati a causa di un tradimento di lui. Tra l’altro, circa un mese fa, l’ex calciatore è stato paparazzato a Lugano in compagnia della sua presunta nuova fiamma.

All’epoca, la rottura tra Allegri e la Angiolini sollevò un grande polverone mediatico anche per il tapiro consegnato all’attrice da parte di Striscia la Notizia che scatenò la dura reazione di Jolanda, la primogenita di Ambra e Francesco Renga, la quale intervenne sui social a difendere la madre. Sebbene sia riuscita a superare quel brutto momento dimostrando grande forza d’animo, la 45enne romana non si è fatta sfuggire l’occasione di lanciare di recente una ‘frecciatina’ al suo ex.

E’ successo proprio a X Factor e le sue parole sono immediatamente diventate virali.

Ambra Angiolini ‘punzecchia’ Max Allegri: il commento sorprende tutti

Durante la terza puntata del talent targato Sky, precisamente nel corso delle blind audition, l’ex conduttrice di Non è la Rai è salita sul palco ed ha pronunciato una frase finita immediatamente nei trend. C’era da aspettarselo, visto che il destinatario della bordata era proprio il commissario tecnico toscano.

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo”, ha detto lasciando di stucco tutti. Al di là dell’ironia usata per descrivere la situazione vissuta è evidente che il pubblico è rimasto alquanto sorpreso nell’apprendere che quel brutto periodo le sia costato un percorso di psicoterapia.

Sui social, alcuni hanno appoggiato la ‘frecciatina’ di Ambra ritenendola una comprensibile vendetta contro l’uomo che l’avrebbe tradita; altri invece, evidentemente tifosi della Juventus, hanno scherzato sul fatto che gli scarsi risultati della squadra li stanno spingendo ad intraprendere la stessa strada.

Per quanto riguarda la vita privata della conduttrice, ultimamente Diva e Donna ha lanciato un’indiscrezione ‘bomba’ secondo cui Ambra starebbe frequentando Francesco Scianna, attore del film Il Filo Invisibile, di cinque anni più giovane. Divenuto famoso grazie al ruolo di protagonista del film Baarìa di Giuseppe Tornatore, in passato avrebbe avuto relazioni con alcune donne famose come Francesca Chillemi e Matilde Gioli.

A voi piacerebbero come coppia la Angiolini e Scianna?