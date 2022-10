Notizia sconvolgente dopo Vite al Limite: nessuno l’avrebbe immaginato, bruttissimo colpo

Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite arriva una notizia sconvolgente: nessuno l’avrebbe mai immaginato, bruttissimo colpo per tutti.

“Il mio non è un corpo normale. Lo detesto e mi limita in tutto”, è con queste esatte parole che la giovane paziente del dottor Nowzaradan si è presentata alle telecamere di Vite al Limite nel corso dell’ottava stagione. Condizionata da un passato turbolento ed abituata a mangiare qualsiasi cosa pur di alleviare il suo dolore, la donna è riuscita a pesare 300 kg alla sola età di 22 anni.

Ci è capitato tantissime volte di raccontarvi le storie drammatiche che hanno spinto ai pazienti del medico chirurgo iraniano di trovare nel cibo il loro unico conforto. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo svelato le vicende shock che hanno fortemente condizionato ed influenzato la bella Jennifer. Anche la protagonista di questo nostro articolo, però, non ha affatto alle spalle una storia facilissima! Vittima di bullismo per il suo ingente peso e di abusi sessuali, la giovane ha dovuto fare i conti molto presto con le atrocità della vita, sfogando tutto il suo dolore nel cibo.

Abituata a mangiare ogni cosa e ad ingurgitare grosse porzioni di cibo, però, le ha portato un’unica conseguenza: l’obesità e l’impossibilità di fare ogni cosa. Com’è stato il suo percorso e come sta oggi? Arriva una notizia sconvolgente dopo Vite al Limite: nessuno l’avrebbe mai immaginato!

Notizia sconvolgente dopo Vite al Limite: nessuno se l’aspettava

Se il percorso di Lonnie Hambrick – anche lui paziente di Nowzaradan nel corso dell’ottava stagione di Vite al Limite – ha lasciato tutti col fiato sospeso, non si può dire lo stesso della protagonista di questo nostro articolo. Nella clinica di Houston, la giovane era entrata con tutte le buone intenzione di dimagrire, ma purtroppo non è riuscita a registrare grandi risultati. In dodici mesi, infatti, è riuscita a perdere solo 1 kg, costringendo il medico chirurgo iraniano a non darle il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica.

La storia di Seana Collins aveva conquistato tantissimi di telespettatori, ma li ha allo stesso tempo lasciati con l’amaro in bocca. Dai 300 kg iniziali, la giovane paziente è riuscita a pesare solo 299 kg, non potendo continuare il suo percorso in clinica. Cosa sappiamo sul suo conto oggi? Purtroppo, nulla di buono! Stando a quanto si apprende da TvShowCase, sembrerebbe che sia in arrivo una notizia davvero sconvolgente! Dopo Vite al Limite, infatti, sembrerebbe che Seana non abbia continuato la dieta impostole dal medico, ma che abbia nuovamente ripreso le vecchie abitudini, ingrassando sempre di più.

Nessun mai si sarebbe immaginato una notizia del genere, soprattutto perché il dottor Nowzaradan era stato molto chiaro con lei: se Seana continua così, la conseguenze sono davvero drammatiche!