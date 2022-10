Paolo Fox finalmente fa luce sulla sua situazione sentimentale: cosa ha confessato l’astrologo più famoso della nostra tv.

Da ormai tantissimi anni è un punto di riferimento per gli appassionati di astrologia. L’oroscopo di Paolo Fox rappresenta un vero e proprio appuntamento fisso per gli italiani, curiosi di sapere cosa dicono le stelle in merito al proprio segno zodiacale. Come andrà il lavoro, la fortuna è dalla nostra parte e, soprattutto, ci sono novità in amore?

A proposito di amore, il 61 enne ama dare consigli agli altri per quanto riguarda le faccende amorose, ma non ha mai parlato molto della sua situazione sentimentale. Fino a qualche giorno fa, quando l’astrologo ha rivelato qualcosa in più sulla sua vita privata a I Fatti Vostri, dove è protagonista del suo spazio dedicato all’oroscopo. C’è qualcuno al suo fianco? Ecco cosa ha confessato nel corso della trasmissione di Rai Due, nella puntata del 29 settembre.

Paolo Fox parla della sua situazione sentimentale: la rivelazione a I Fatti Vostri

È o meno il momento giusto per prendere quella decisione? C’è chi, per scoprirlo, si affida alle stelle e, in particolare, all’oroscopo di uno degli astrologi più amati del nostro Paese. Paolo Fox è, da ormai tantissimi anni, protagonista di alcune tra le trasmissioni tv più amate, dove cura il suo spazio dedicato all’oroscopo. Attualmente lo fa a I Fatti Vostri, il programma di Rai Due condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. È proprio lì che, qualche puntata fa, ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita privata.

“Lui sa tutto di tutti ma noi non sappiamo niente di lui”, ha esclamato Salvo Sottile, che, non senza difficoltà, è riuscito a far confessare qualcosa di sé al mitico Paolo Fox. L’astrologo è fidanzato? Ecco cosa ha rivelato nella chiacchierata col conduttore: “In questo momento sono single, ma voglio molto bene ai miei animali, da sempre è così. Sembra un po’ assurdo umanizzare gli animali, ma secondo me la presenza di un animale in casa, soprattutto per chi è solo, è un grande riferimento. E poi l’animale non ti giudica, non guarda come sei vestito e non ti conta i followers”.